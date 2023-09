¿Y si a través de una acción muy sencilla pudiéramos impactar colectivamente en el reconocimiento del diseño? Creemos que el diseño no recibe el crédito que merece. Parte de la razón de esto es que el diseño rara vez recibe ningún crédito.

¿Sabes quién diseñó la ropa que llevas? ¿El teléfono en tu bolsillo? ¿El tren en el que viajaste al trabajo? Probablemente no. No lo sabes porque el diseño es invisible. Rara vez estarás consciente del diseño hasta que este salga mal. Iniciamos una campaña para visibilizar el diseño.

Estamos pidiendo a los clientes de diseño que den crédito a sus diseñadores y a los diseñadores hacer su parte para convencer a sus clientes de que el crédito es justo y correcto y puede ser beneficioso para ellos.

Estamos pidiendo a los diseñadores que aboguen por el crédito. Si no por ellos mismos, por el avance de la profesión del diseño. Les pedimos que lo hagan por principio para establecer un nuevo estándar. Añadir cláusulas en sus contratos y hacerlas cumplir.

Las empresas también pueden unirse a esta campaña. Nombra a tus diseñadores. Incluya a los miembros de su equipo de diseño en los créditos por su trabajo.

HACER VISIBLE EL DISEÑO

La mayoría de la gente sabe instintivamente cuando algo está bien diseñado. Simplemente, se sienten mejor en ambientes bien diseñados. Disfrutan de una silla cómoda. Disfrutan de su experiencia de navegación si el sitio al que visitan (para pagar sus impuestos o ver la exposición en su museo local) es claro y está bien pensado.

Se sienten mejor con ropa que les quede bien y que se sienta bien al tacto. Pero a menudo desconocen por completo el diseño que se esconde detrás de sus experiencias. Y debido a esto, el diseño está infravalorado por la mayoría de la gente.

Se nos enseña que el buen diseño debe ser invisible, libre de fricciones, imperceptible por su astucia. Hay una lógica en esto. Diseñamos para hacer la vida de las personas más fácil. Para simplificar las transacciones. Facilitar los flujos de personas y las interacciones necesarias.

A través de elementos como la búsqueda de caminos y el diseño de la experiencia del usuario, guiamos a las personas a través de los entornos. Con el diseño gráfico les ayudamos a navegar y priorizar la información. A través del diseño industrial, construimos herramientas para navegar por la vida: computadoras, teléfonos, tijeras, luces, cafeteras y vagones de metro. Cuando se hacen bien, nuestras vidas se vuelven más fáciles. Podemos escanear información y navegar en entornos complejos.

Y, a medida que aumenta la complejidad, contamos con estas cosas para poder gestionar la vida diaria. Por eso, cuando fracasan, nos indignamos. Pero cuando lo logran, consideramos que así deberían ser las cosas.

El buen diseño, cuando se hace bien, se vuelve invisible. Solo lo notamos cuando se hace mal. Piense en ello como el aire acondicionado de una habitación. Solo lo notamos cuando hace demasiado calor, demasiado frío, hace demasiado ruido o la unidad nos gotea encima. (Jared Spol)

Pero esto deja al diseño con un problema de imagen. Cuando fallamos (por nuestras malas decisiones o por la mala implementación de otra persona), somos culpables. Pero cuando lo logramos, y lo logramos bien y con frecuencia, somos invisibles.

Nuestros impactos en las cosas y espacios que nos rodean se atribuyen a una buena planificación, a la suerte o simplemente a que no se notan en absoluto. Este es un fracaso importante. Porque deja a la mayoría de los diseñadores en posición de tener que convencer a sus clientes no solo de que son el mejor diseñador para el trabajo sino de que el diseño es necesario.

Significa que nosotros, como industria, tenemos dificultades para conseguir un asiento en la mesa. Luchamos por comunicar nuestro valor a la industria, al gobierno y a la gente corriente. Esto se traduce en una falta de capital político.

CRÉDITO A QUIEN CRÉDITO MERECE

Si bien el buen diseño no debería ser visible por su desempeño, deberíamos acostumbrarnos a hablar sobre el diseño y los diseñadores involucrados en la creación de los diseños que nos rodean. Y un buen punto de partida es dar crédito al trabajo que se está realizando.

Otras industrias creativas han defendido muy bien su derecho a ser reconocidos. En las redes sociales, las publicaciones más serias ahora incluirán un crédito para el fotógrafo, el estilista, el maquillador y el peluquero, pero rara vez para el diseñador, a menos que sea una marca. Esto se debe a que forman parte de contratos estándar.

Para ser respetados, estos profesionales se aseguran de recibir no solo un pago por su trabajo sino un reconocimiento público de que es suyo. Por supuesto, esto supone un beneficio personal para el profesional en cuestión, pero también legitima su oficio al hacerlo más visible.

Esta es una cuestión de costumbre y negociación. En estas industrias, suele haber agentes que representan a sus clientes y abogan en su nombre.

Pero no hay ninguna razón por la que se le dé crédito a la fotografía pero no al diseño. La razón simple y práctica es que los diseñadores en su conjunto son menos propensos a pedir el crédito en primer lugar. No tenemos el instinto profesional para hacer cumplir esto contractualmente ni la costumbre de solicitarlo en absoluto.

¡ACEPTA EL RETO!

Estamos desafiando a los diseñadores a luchar para que su trabajo sea acreditado. Estamos desafiando a las empresas a dar crédito a los diseñadores que han trabajado en sus productos. Retamos a todos los que tienen un sitio web a que den crédito a los diseñadores que trabajaron en él (notarán que damos crédito al nuestro al pie de página de cada página).

¡Correr la voz!

¡Diles a tus amigos!

¡Hable de ello en reuniones de asociaciones y conferencias de diseño!

DISEÑADORES, LOS DESAFIAMOS:

Añade una cláusula a tu contrato: estipula que tu trabajo será acreditado claramente y declara que conservas el derecho a atribuirte el mérito públicamente.

estipula que tu trabajo será acreditado claramente y declara que conservas el derecho a atribuirte el mérito públicamente. Eduque a sus clientes: ¡existen beneficios para las empresas al mostrar el buen diseño que están presentando!

¡existen beneficios para las empresas al mostrar el buen diseño que están presentando! Discuta este tema con otros diseñadores: comparta esta campaña en sus comunidades, ¡haga correr la voz!

comparta esta campaña en sus comunidades, ¡haga correr la voz! Defienda y enseñe que la acreditación es una práctica profesional: eduque a sus estudiantes y aprendices que es un punto de la práctica profesional abogar por la acreditación de su trabajo.

Este artículo es original de ICOGRADA (Concilio internacional del diseño) como campaña para el reconocimiento del diseño y sus autores y creadores, traducido del inglés y publicado originalmente en su web https://www.theicod.org/en/professional-design/polemics-archive/make-design-visible

Si eres diseñador o publicista y quieres ser parte de Avedip Bolívar escríbenos al correo [email protected] y con gusto te damos toda la información que necesitas para ser parte de nuestra comunidad