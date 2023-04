Más de 500 productores agrícolas del municipio Padre Chien, manifestaron su preocupación debido a que están a punto de irse a la ruina motivado a la falta de combustible, pues, según en esa localidad el carburante llega cada cuatro meses, y no es como lo han querido ver los funcionarios públicos y otros entes.

Uno de los productores preocupado es Luis Perales, quien manifestó que es indispensable el combustible para poder seguir trabajando en las fincas, mantener los potreros, las tierras y también sacar los rubros, queso y leche, para ser vendidos en el municipio y otros cercanos, la estación de servicio pasa de tres a cuatro meses sin combustible, necesitamos respuestas”. Según se conoció, que cuando llega el combustible son atendidos los motorizados con diez litros de gasolina y algunos vehículos particulares, mientras que el Gasoil, es dado al parque automotor de la municipalidad.

Asimismo, otros productores señalaron que los “bachaqueros” o “talibanes” venden a precios en divisas, a pesar de los llamados a las autoridades, no hay respuestas, “al no tener combustible para la movilización, es imposible sacar el queso, carne o la leche, la alcaldía no da alguna respuesta a pesar de tener presencia constante en la estación de servicios”, destacó Laucho Flores.

Productos en pérdidas

A estos reclamos se sumaron algunos productores quienes omitieron sus identidades, destacaron que, de no atenderse los productores con el combustible, las consecuencias las padecerá también la población, porque tampoco habrá alimentos disponibles al público consumidor, “lo poco que sacamos en productos, se nos va en combustible para las motocicletas, merecemos que nos surtan semanalmente para no perder nuestras cosechas y producir más, informó Emir Rivas.

Se pudo conocer por los afectados que el “pico” para los productores fue eliminado, situación que ha sido notificada ante los organismos que le compete, sin embargo, no son escuchados, “estamos teniendo grandes pérdidas y nadie nos presta la atención que requerimos, es necesario que seamos atendidos con el combustible para poder continuar con nuestras faenas del campo y así seguir produciendo los rubros”, manifestó un campesino agrícola.