La directora de la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela (ONTV), Lucila Velutini, propuso que en el país se empiecen a dotar al menos dos hospitales para reactivar el Programa de Procura de Órganos y Trasplantes, que el próximo 1 de junio cumple seis años suspendido.

«En estos cinco años hemos tratado de ser parte de la solución y en todo momento explicar que deberíamos empezar (a dotar) al menos dos hospitales: el J. M. de los Ríos y un hospital público donde puedan darle atención a todos los jóvenes y adultos que no son niños», dijo Velutini.

Insistió en que, si por las sanciones al gobierno nacional presuntamente no se puede dotar a todos los hospitales del país, hay que empezar al menos por dos.

Cuando dice dotar a esos hospitales de todo lo necesario, Velutini se refiere a tener laboratorios, rayos x, terapia intensiva, terapia intermedia, emergencia y banco de sangre.

«Todos los servicios médicos, porque esa persona que va a ser trasplantada no solo necesita al médico. Si es un trasplante de riñón necesita el urólogo, el nefrólogo, el infectólogo, el gastroenterólogo y todos los servicios aledaños», enfatizó.

«Para nosotros como organización sería lo ideal, porque de alguna manera se estaría comenzando de una vez por todas con algo tan necesario y que le daría el regalo de la vida a ese porcentaje tan alto de venezolanos que no tiene un familiar vivo compatible con ellos que pueda darle un hígado, o un riñón», expresó la directora de la ONTV.

Señaló que si bien es cierto que los trasplantes son un procedimiento quirúrgico no extremadamente complejo como pudiera ser una operación de corazón abierto, sí se necesitan equipos médicos completos.

Medicamentos de por vida

Velutini también explicó que una persona trasplantada debe tomar de por vida los medicamentos denominados inmunosupresores, los cuales le dicen al cuerpo que ese nuevo órgano necesita estar allí.

En el momento en que esa persona no consiga los inmunosupresores o no pueda comprarlos porque económicamente no tienen la capacidad y deja de tomarlo, lo primero que hará el cuerpo será entrar en un proceso de rechazo, que en muchas ocasiones se convierte en agudo.

Esto significa perder el «regalo de la vida»: en ocasiones es volver a diálisis, para otros es el encuentro con la muerte.