La representación de Los Llaves se amparó con solitario tanto del jugador Gabriel Hernández para derrotar a Millonarios por un gol a cero, y acabar con el invicto de uno de los referentes de la Liga Súper Máster Unión en la jornada ocho del campeonato que se juega en la cancha del mismo nombre.

Los consentidos de Ernesto Morales uno de los DT del cuadro vencedor, salieron a la cancha con la disposición de «hacer su juego» y contener la carga ofensiva que hasta ese duelo, acumulaba el cuadro acaudalado con 15 goles marcados en siete partidos partidos anteriores.

«Hoy le vamos a dar una sorpresa a Millonarios. Ya vas a ver. Tenemos equipo para ello», dijo Morales cuando minutos antes de salir al terreno de fútbol, se encontraba acomodando los materiales para jugar el importante partido.

Y las cosas se le dieron a los vencedores que tras el tanto marcado a los 70 minutos de juego, pudieron contener el «millonario bombardeo» al que fueron sometidos Los Llaves, que finalmente se quedaron con la victoria, la cuarta del campeonato en ocho presentaciones cumplidas y llegar a 14 unidades en la tabla de posiciones, mientras que Millonarios se quedó con 19 puntos, aun preservando su condición de líder solitario del torneo.

En otro de los partidos cumplidos, el actual campeón en ejercicio, Colinas de Unare goleó por 3-1 a Galácticos con anotaciones de Edwuin ‘Kiñe’ Guerra y Maikel Guerra, en cotejo donde para destacarlo, estuvo en la mesa técnica José Núñez.

Con la victoria Colinas subió al octavo puesto para meterse nuevamente al grupo de los aspirantes a la clasificación, lugares que otorga el pase a la siguiente instancia del certamen.

Llegó a once puntos, mientras que Galácticos se estancó en el puesto 10 con un total de ocho puntos.

En tanto que Semilleros y Villa Colombia se enfrascaron en un empate cerrado a un tanto por lado. Marcaron los goles Ulises Bahamonte por los germinados y Fernando Salazar por los de la Parroquia Cachamay –Villa Colombia-.

Cesión de gol victorioso con tacos prestados

El cuadro de Domingo Muccio, Atlético Guayana, alcanzó el cuarto lugar de la tabla de clasificación al vencer por la mínima cuenta de un tanto por cero, al siempre combativo Dudelca.

El gol llegó por intermedio de Cristian, paradójicamente en una acción de gol que le antecedió el pase de habilitación para la asistencia de parte de Juan Carlos ‘Carrito’ Hernández, quien en días cercanos al juego, se quedó sin tacos y tuvo que pedir ayuda para solventar el impasse.

Sucedió que el m ismo sábado llegaron los “prestados” y casualmente por un pase de este, llegó el valioso gol de la victoria, para que los naranja y blanco llegaran a 14 puntos y su cuarta victoria del certamen.

Otros de los resultados que se produjeron fue el empate del ahora único invicto del torneo, Huracán, que igualó a dos tantos con Tigres, mientras que Fénix cosechó su primera victoria del campeonato al doblegar al subcampeón Unare, tres goles por dos.

Los goles de Fénix fueron obra de Lewis González y un doblete de José Madrid, mientras que por Unare marcaron Eddy López y Limis Herrera.

Lo que viene

La jornada nueve de la Liga Súper Máster Unión se jugará este domingo 26 de octubre, con la realización de un total de seis partidos.

A primera hora 7:20 am, Fénix, penúltimo de la tabla con solo cuatro puntos, enfrentará al Atlético Guayana, cuarto en la tabla 14 positivos.

El subcampeón Unare, hundido en la tabla, puesto 12, rivalizará con Huracán, segundo con 16 puntos, mientras que Dudelca hará frente a Sur Aeropuerto, este en el fondo de la tabla con solo dos puntos y único elenco que no ha podido ganar.

Galácticos que es décimo en la tabla, tiene pautado enfrentar a Los Llaves, que ya son sextos en la clasificación, en tanto que Lyon que viene de fecha de descanso y es tercero en la tabla, chocará con el crecido Villa Colombia.

Cerrará la fecha la tropa de Semilleros ante el campeón Colinas, el primero siendo séptimo en la tabla, mientras que los actuales campeones de la liga, están en el puesto ocho.