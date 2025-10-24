Los juegos Nacionales del Colegio de Ingenieros en su edición XXXIX 2025, en homenaje al Ing Jesús Pérez Pérez en la ciudad de Barquisimeto estado Lara.

El Comité Organizador presidido por el Ingeniero Julio Gutiérrez trabajó desde el primer congresillo técnico del 12 de Abril de este año, realizado en el Centro de Ingenieros de Lara, donde se dio a conocer un detallado informe del programa general de los juegos, el cual incluyó entre otros aspectos, el alojamiento, la infraestructura deportiva y presupuesto de gastos. Donde estimaron la participación de 2 mil atletas en 27 disciplinas deportivas.

Los Juegos Deportivos Nacionales del Colegio de Ingenieros de Venezuela constituyen un evento de gran relevancia nacional dentro del gremio de ingenieros, arquitectos y profesionales afines.

Estos juegos no solo fomentan la competencia deportiva, sino que también fortalecen el compañerismo, la amistad y la solidaridad entre los profesionales del gremio.

Además, representan una oportunidad para la recreación y el disfrute, promoviendo el bienestar de los participantes y sus familiares.

Es un evento único dentro del Colegio de Ingenieros de Venezuela, ya que logra reunir a una gran cantidad de colegas en un ambiente de masificación de entusiasta de verdadera unidad fraternal y hermandad.

Con la presencia del Ing Jesus Noriega, presidente Nacional de la Fundación Deportiva «JUNACIV» 2025 y por el Colegio de Ingenieros del estado Bolívar, la delegación estuvo acompañada por la Vicepresidenta Ing Damaris Becerra y el Ing Carlos Bruces, presidente de la Fundación Deportiva del estado Bolívar, participando activamente con la delegación que viajo a este magno evento, y que se ubicó en el referido sexto lugar de las competencias en general.