Tiziana Polesel, segunda vicepresidenta de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), destacó que el sector empresarial debe enfocarse en la exportación de servicios de telecomunicaciones como una oportunidad clave para el crecimiento económico del país.

Durante el evento de aniversario de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones (Casetel), la dirigente empresarial señaló que esta iniciativa no solo sirve como una vitrina para mostrar los avances del sector, sino también para generar ideas, identificar oportunidades de negocio y fomentar las alianzas entre empresas.

«Es un llamado a que lideremos el mercado de exportaciones. Este sector no ha recibido la atención requerida, y por ello Fedecámaras, a través de la Comisión de Comercio Exterior, estableció una subcomisión específica para la exportación», comentó Polesel.

La vicepresidenta de Fedecámaras resaltó que el área tecnológica cuenta con personal profesional «muy capacitado». Además, indicó que las condiciones económicas del país han forzado al sector a introducirse «en el mundo tecnológico más rápido que muchos países». Explicó que este fenómeno «es producto de que tenemos tantas limitaciones y problemas, que la tecnología brinda la oportunidad para resolverlos más rápido y mejor».

En cuanto a la aplicación de la tecnología dentro del sector, Polesel enfatizó que su uso principal «tiene que ser la simplificación de trámites burocráticos». Concluyó que, si bien la tecnología facilita el inicio de un negocio desde cero, «se requiere la formalización» para asegurar su pleno desarrollo.