El cuadro de Venalum FC recibirá este sábado a partir de las una de la tarde, al campeón Centro Italo de Ciudad Guayana, en el marco del cotejo de ida, por la semifinal “B” de la Liga Oficial Senior Francisco Martín de Ciudad Guayana.

La decisión llegó en medio de un intenso tráfico en las redes, que imperó apenas se conocieron el sábado pasado, cuando tanto Venalum FC como el Centro Italo, Los Olivos y el lusitano Centro Portugués lograron inscribir sus nombres en esta instancia.

Mucho se cotejó la opción que inclusive manejó el equipo de los “guerreros del aluminio” de plantearse a jugar en la misma cancha del propio Italo, los dos encuentros de semifinal, ello porque la cancha del Polideportivo Venalum, presenta algunas deficiencias que las conocen los propios jugadores de casa y los que llegan de visita.

Finalmente, ya el jueves, llegó la decisión de “los capos” del cuadro del aluminio, con el DT José Arzolay a la cabeza: “jugaremos a la una de la tarde, en nuestra cancha. Esa es la decisión final…” buscando apelar con esta sentencia, a la intensidad de la humedad y calor que existirá en dicho cotejo, y que de alguna manera, debería de favorecer, supone uno, al equipo anfitrión.

En definitivas, Venalum FC retará al campeón actual de la categoría Centro Italo de Ciudad Guayana, en el “horno de fundición” de su Polideportivo Venalum, donde apostará también a que la afición del cuadro, familiares, amigos, allegados, trabajadores de Venalum, llegue al encuentro para apoyar la causa de un equipo, que ya cumplió su primera meta planteada y que sabe que de ahora en adelante, otro logro, marcaría historia en su quehacer deportivo.

Con esta situación, la semifinal “B” llegará cargada de muchos recuerdos previos al lance, que tiene que ver con los últimos resultados que se produjeron entre ambos elencos, por lo menos en las dos confrontaciones previas entre ambos.

Y, allí, en ese resquicio de resultados consumados, es cuando la garra y la convicción de los jugadores que integra el equipo, ha surgido para hacer soñar a sus parciales.

Empate previo a un tanto en la cancha del Polideportivo Venalum, y una insospechada goleada por 1-4 en la cancha de los itálicos, la que fue una gran victoria venalunista, que ha colocado en el tapete de las opciones de llegar a la final, a los consentidos de Reinaldo Vidud, el técnico que más maneja el lenguaje de fútbol de altura, dentro del cuadro con sede en la Parroquia Unare, y que sabe que su equipo, puede ganar en la sede del equipo que encabeza el técnico ganador, Jorge “Catri” Catrinaccio.

Un aspecto para tomar en cuenta, es que además el Centro Italo, no contará con el líder goleador del campeonato, Robert Rodallegas quien resultó expulsado por una agresión al árbitro y a quien la Comisión de Justicia castigó con siete partidos de suspensión, que lo dejó por fuera de la fiesta semifinal, y si llega su equipo a la final, en esta decisiva instancia.

Será esta una gran llave semifinal seguramente, porque más allá del estado del terreno de juego que presenta la cancha del Poli Venalum en la actualidad, el gran dilema que deberán manejar los técnicos será la hidratación de sus jugadores, y la temporización del manejo del balón, el que será la gran faena a cumplir, para poder sacar un primer resultado positivo y llegar con opciones a la decisión que será siete días más tarde.

Semifinales arrancan en la mañana

Por su parte la semifinal “A” –arranca primero que la anterior- tendrá frente a dos equipos que llegarán con opción de pasar a la final: Los Olivos de Enrique Yantis y Luis Manuel Filosa y el Centro Portugués de Carlos Pinto. Sábado 25 de octubre a las 8:00 am, horario definido a jugarse en la cancha del Centro Portugués de Ciudad Guayana.

Los lusitanos se tardaron seis días en definir el horario del encuentro en su cancha, y apenas lo hicieron este viernes un poco antes del plazo estipulado por la Liga (horas del mediodía) que tenía la preocupación encima, habida cuenta de la logística que hay que determinar, incluida la selección de las ternas arbitrales, por aquello de los horarios.

Sobre este tema hay que indicar que la organización del campeonato, junto a los delegados de los 4 equipos, decidieron elevar a una terna completa de árbitros (juez central y 2 liniers), para los juegos de semifinal y final, una decisión que favorece el espectáculo por la claridad de las apreciaciones que se presenten, primordialmente acciones de fuera de lugar y faltas dentro del área. Buen punto por la liga en esta propuesta que tuvo cabida en los equipos semifinalistas.

En definitivas por las antesalas planteadas, de entrada pareciera que no hay gran ventaja entre un equipo y otro, y que incluso se podrían producir resultados que de comienzo, parecían no estar planteados.

En la llave “B” la hidratación será una de las grandes claves que los equipos tendrán que afrontar en el Polideportivo Venalum, por lo que la logística de los equipos Centro Italo de Guayana y Venalum FC deberá estar a la altura de los retos planteados.

Aquí podríamos sacar a relucir “a beeeeeberrrrrr” pero bastante agua, para rendir lo necesario y buscar pegar primero.

Así se jugará la ida de la semifinal

CPVG vs Los Olivos 8:00 am en el CPVG.

Venalum FC vs CIVG 1:00 PM en el Polideportivo Venalum.

Ambos juegos el sábado 25-10-25.