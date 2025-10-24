El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) ha anunciado la creación de una Comisión Especial de Alto Nivel con el propósito de llevar a cabo una revisión integral del papel de las asignaciones extraescolares en el sistema educativo venezolano.

Esta iniciativa busca fundamentalmente reducir el estrés que generan en estudiantes y familias, e impulsar un debate nacional sobre su verdadera pertinencia.

Reducir el estrés y promover el consenso

La medida responde a la preocupación expresada previamente por el Ministro de Educación, Héctor Rodríguez, sobre el impacto negativo de las tareas en el ambiente familiar.

«En muchos casos, las tareas generan tensiones, frustraciones y episodios de violencia familiar, porque los padres no siempre cuentan con el tiempo ni las herramientas para acompañar a sus hijos,» indicó el Ministro en declaraciones pasadas.

La Comisión Especial no tiene como objetivo la eliminación inmediata de las tareas, sino «promover una revisión integral del sistema,» aseguró el Ministro. La meta es transformar las tareas en un recurso de aprendizaje «más útil, menos conflictivo y mejor adaptado a la realidad familiar.»

Conformación

El grupo de trabajo estará conformado por un amplio espectro de la comunidad educativa y social, incluyendo: Rectores universitarios, docentes, representantes de instituciones públicas y privadas, voceros de la Organización Bolivariana Estudiantil y movimientos familiares.

La misión de la comisión será analizar el impacto de las asignaciones extraescolares y proponer políticas públicas basadas en evidencia científica y en el consenso social.

El plan de trabajo contempla consultas directas con maestros y padres para identificar estrategias prácticas. El Ministerio subraya que estudios revisados indican que las tareas mal diseñadas pueden derivar en castigos, gritos o tensiones emocionales, afectando seriamente la relación entre padres e hijos.

El objetivo final es replantear el modelo para asegurar que la conexión entre escuela y hogar se mantenga en un ambiente de aprendizaje positivo y libre de conflictos.