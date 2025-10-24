El vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que ante cualquier intento de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) de desestabilizar Venezuela, fracasará.

«Por aquí no pasará ningún intento de desestabilización a la nación venezolana. Podrán meter no sé cuántos cuerpos adscritos a la CIA, en operaciones encubiertas, desde cualquier flanco de la nación, y cualquier intento fracasará, como ha fracasado hasta ahora», indicó Padrino López como parte del despliegue Costa Independencia 200.

Asimismo, recordó que la amenaza de la CIA está latente en cada rincón en donde exista una embajada de Estados Unidos (EEUU), por lo que no solo es un riesgo para Venezuela, sino para todos los países del mundo.

«No tenemos por qué estar haciendo un relato de todas las conquistas y las victorias de la Revolución Bolivariana para preservar la paz de este país, para mantener este país de pie, con dignidad. Es un relato lo que vamos a hacer, ya el pueblo lo conoce y sabemos que la CIA está allí presente no solo en Venezuela, sino en todas partes del mundo donde existe una embajada de Estados Unidos (EEUU), allí estará operando la CIA», precisó.

La defensa de la patria es una tarea de todos

El ministro resaltó que la tarea de defender la nación es un trabajo conjunto entre el pueblo organizado y los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

«Las tareas de defensa no son exclusivas de la Fanb, las tareas de defensa de una patria es de todo un pueblo, de toda una nación, de todo un Estado, de su institución, de todo su potencial público, privado, del concurso de todos, es una responsabilidad de todos», explicó.

De igual manera, recalcó que «todo el despliegue que estamos haciendo es para «contrarrestar la amenaza militar desplegada en el Caribe, grosera amenaza militar contra la región y además para proteger internamente de cualquier acto de desestabilización al país».

GNB desplegada en todo el territorio nacional

Por otra parte, Padrino López destacó el trabajo que realiza la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en todo el país en resguardo del pueblo y de la patria.

«La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) es como la sangre del cuerpo vivo de la nación y está en todas partes cuidando el pueblo, vigilando y ejecutando sus funciones constitucionales con mucho espíritu patriótico», apuntó.

El ministro también resaltó que este componente de la Fanb siempre está presto con «honor, su prestigio y de su institucionalidad, de su amor a la patria».

Control del orden público

El comandante general de la GNB , M/G Elio Estrada Paredes, resaltó la función que cumple este componente en el resguardo del orden público «para cumplir funciones de mantenimiento, control y restablecimiento del orden interno de nuestra patria».

De igual manera, sostuvo que el pueblo organizado junto con la GNB trabajan articuladamente en la defensa de la paz.

«Todos los días el poder popular, funcionarios de seguridad ciudadana y la Fanb se mantiene en entrenamiento con toda la organización de la GNB en materia del orden publico como los grupos de reacción inmediata», afirmó

Padrino López indicó que cada una de las operaciones que realiza la Fanb busca además «alcanzar el punto óptimo del Estado, del pueblo de Venezuela en perfecta fusión popular, militar, policial, eso es una estrategia (…) para garantizarle a nuestro pueblo, su vida y sus derechos».

Cabe destacar que este jueves 23 de octubre, desde las 4:00 am, inició el despliegue Costa Independencia 200 desde varios puntos del país como parte del plan de defensa de la soberanía y la paz de Venezuela.