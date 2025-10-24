Las oncenas del Atlético San Félix y Los Olivos FC disputarán a partir de las 8:00 am, la gran final de la categoría Senior Máster de la Liga Máster de fútbol de Ciudad Guayana.

Tras instancias de una ronda eliminatoria de altas y bajas para ambos equipos, la recta final fue cerrada e intensa, para definir a los finalistas de la liga.

Además, se presentó un empate entre los equipos de Atlético San Félix y Centro Italo, que igualaron en las semifinales a puntos, y que se decidió la instancia por goles marcados como visitante.

En este sentido, la Liga de fútbol Senior Puerto Ordaz (LFSPO) finalmente aplicó el artículo 30 numeral 6 de las bases de competencia para dirimir empates, se destacó que los equipos, San Félix y Centro Ítalo de la Categoría Senior Máster, llegaron a esta instancia en condición de empatados en puntos y en diferencia de goles, lo cual sugiere la aplicación respectiva.

En este apartado de los estatutos y de conformidad con el referido artículo 30, la tercera opción para dirimir los empates, establece “De persistir el empate, se dirime el ganador quien haya anotado más goles en condición de visitante, durante todos los juegos de la fase del torneo, previo a la fase a la que se aspira trascender.”

La liga estableció que los resultados obtenidos por ambos equipos en lo que respecta a la marcación de goles como visitante, evidenció que el equipo de San Félix, anotó 6 goles y el equipo Centro Italo anotó 5, lo que de conformidad al mencionado artículo 30 numeral 6 de la Norma arrojó como ganador del pase clasificándolo a la serie Final, al equipo Atlético San Félix.

Por lo tanto, se concluyó, se ratificó y se notificó a toda la Liga de futbol Senior de Puerto Ordaz, que es el equipo de San Félix, que disputará la final Senior Máster, correspondiente al torneo 2025, contra Los Olivos, equipo que ocupó el honorable primer lugar del hexagonal, así mismo se informó que el equipo del Centro Italo se quedó con el tercer lugar de este disputado torneo, lo anteriormente fue expresado en la resolución que avalaron

Los señores miembros de la directiva, Jesús Reyna (presidente e), Albano Pava, Abigaíl Pacheco y Domingo Díaz avalaron la resolución tomada.

En la cancha Los Olivos

Como se expresó anteriormente, la final se disputará en la cancha Los Olivos a partir de las ocho de la mañana, en un encuentro en el que parte como favorito la tropa olivense dada su inmaculada actuación en la fase previa donde ganó los encuentros que jugó para sumar 15 puntos, y que además jugará de local, mientras que los de San Félix solo sumaron 10 unidades.

La final tendrá al árbitro principal Yorwin Gil encabezando la terna, que será completada por los liniers Willam Vargas y Albert Gómez, en medio de un encuentro que se espera lleve una gran cantidad de aficionados, que incluso podrían llenar los graderíos de la icónica cancha Los Olivos de la Parroquia Universidad de Ciudad Guayana.