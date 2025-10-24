En el marco de la Semana Mundial del Desarme, el Servicio Nacional para el Desarme desplegó una nutrida agenda de actividades en el estado Bolívar, llevando un mensaje de paz, prevención y conciencia ciudadana a través del deporte y la formación.

Las jornadas se realizaron en los municipios Angostura del Orinoco, Caroní y Piar, y fueron recibidas con entusiasmo por la población local.

Las actividades incluyeron encuentros deportivos, charlas educativas y dinámicas recreativas orientadas a sensibilizar sobre los riesgos que representan los juegos y videojuegos bélicos, especialmente en niños, niñas y adolescentes.

Bajo el lema “Haciendo fútbol, desarmamos la violencia”, se realizaron visitas a escuelas de fútbol como Talentos de Primera y El Gallo, donde se compartió el mensaje preventivo con los jóvenes deportistas.

Asimismo, se llevaron actividades a la sede del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS) en el municipio Piar, donde abuelitos y abuelitas participaron activamente en las dinámicas de reflexión sobre la cultura de paz.

En el municipio Angostura del Orinoco, se visitó la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), donde se promovió el mensaje del desarme entre los estudiantes de formación policial.

La señora Carolina, representante de la escuela Talentos de Primera, expresó su agradecimiento al equipo del Servicio Nacional para el Desarme por acercar este mensaje formativo y preventivo a los niños y niñas del club:

“Estas actividades son fundamentales para sembrar valores desde temprana edad. Gracias por pensar en nuestros jóvenes y por traerles herramientas para construir una sociedad más pacífica.”

El Servicio Nacional para el Desarme reafirma su compromiso con la construcción de una Venezuela libre de violencia, apostando por el deporte, la educación y la participación comunitaria como pilares fundamentales para el cambio.