El cuadro de Los Olivos picó adelante en el curso del primer desafío en el hexagonal de cuartos de final de la Liga Oficial Senior Francisco Martín de Ciudad Guayana, tras golear por cinco tantos a uno al elenco de Venalum FC.

La tropa que dirigen a dúo los ex jugadores profesionales Luis Manuel Filosa y Otilio Enrique Yantis aprovechó la carga goleadora precisamente de Filosa para armar ataques letales que permitió tres tantos por este mencionado jugador, y otros dos de Luis “Luisihno” Zapata y Andrés Romero, todos integrantes del tándem ofensivo de los olivenses que de paso hicieron valer su localía para coronar esta victoria.

Por los “guerreros del aluminio” que en esta ocasión no lo fueron tanto, marcó de tiro penal José “el doctor del gol” Guzmán, al hacer efectivo un tiro penal, que en primera instancia tapó el golero Víctor Navarro, pero cuyo rebote lo encontró de frente Guzmán, para colocar el marcador 3-1 en ese instante.

El elenco del dúo de técnicos integrado por Reinalado Vidud y José Arzolay, no halló manera posible de contener las cargas de sus rivales de turno desde el punto de vista ofensiva, y más bien vio como muchos de sus dirigidos se enfrascaron en una pelea a lo interno, que les hizo pasar factura en el tráfago del encuentro, que quedó marcado por una acción de tiro penal muy clara que el juez principal no decretó apenas a los 7 minutos del lance. En las protestas sobre la acción, llegó la expulsión con roja directa del técnico del equipo del aluminio, Reinaldo Vidud.

Centro Portugués venció a Ingenieros

Por su parte el cuadro del Colegio de Ingenieros cayó derrotado por 2-3 ante el Centro Portugués, con tantos de Ramón Luigi, José Figueroa y Belsir Ferrer, por los lusitanos, mientras que por los constructores anotaron Marlon “Ecuador” Quezada y Miguel Aguilera.

Centro Italo goleó y perdió a su máximo anotador

Por su parte en un partido cargado de muchas situaciones encontradas, el cuadro del Centro Italo que dirige el técnico Jorge “Catri” Catrinaccio goleó por 3-0 a la tropa de Rafael “El profe” Maza, que no jugó un mal partido y además se vió favorecido por la expulsión del campeón goleador del certamen, Robert Rodallega, lo que dejó a sus compañeros de equipo, con 10 hombres.

Pero la desventaja no le pegó a los de “Catri” que levantaron velas tras esta situación, y en la segunda parte, jugando con un hombre menos, llegó al marco contrario en los botines de Richard Font en par de ocasiones y una de José Font, para colocarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones en esta ronda de hexagonal.

Campeón goleador y mejor arquero

La organización del evento dio a conocer formalmente la Bota de oro del torneo, que como indicamos se la apuntó el goleador Robert Rodallegas con 21 tantos marcados, mientras que Ely Castillo (Centro Portugués) se constituyó en el mejor arquero del certamen, con sólo 13 goles permitidos.

El hexagonal se jugará todos contra todos, a una sola vuelta para sacar a los 4 semifinalistas del torneo, donde se aplicará la conocida doble C, que será de ida y vuelta, en la que los dos ganadores jugarán la final por el título.

Intensa jornada

La 2da será como las que se vienen a continuación, jornadas de impacto, en medio de las acciones que arrancarán a partir de las 10:00 am con el duelo entre Los Olivos y el Colegio de Ingenieros.

Los olivenses que jugarán en su patio, son líderes por gol averaje con tres puntos y un +4, vienen de golear a Venalum, en jornada en la que el ganador aprovechó las falencias del portero del aluminio, José Luis Rodríguez, quien no tuvo su día en esa fecha.

Los constructores vienen de perder cerradamente ante el Centro Portugués y tratarán de igualar los puntos de los verdes y amarillo.

El segundo cotejo de esta segunda fecha, será el que enfrenten a los equipos de Guayanés FC del “profe” Maza, que viene de perder por goleada 3-0 ante el Italo, y el Centro Portugués, este último que buscará sumar una nueva victoria, juego pautado para arrancar a las 4:00 pm en la cancha del Portugués.

Cerrará esta segunda fecha el enfrentamiento entre el local Venalum, que probará fortuna de jugar en un horario diferente, al de sus presentaciones anteriores en el estadio del Polideportivo Venalum, luego de haber sufrido una dura derrota a manos de Los Olivos por 5-1, todo esto para enfrentar al Centro Italo, có líder del certamen en estas primeras de cambio de la ronda del hexagonal, tras haber goleado a Guayanés FC por 3-0. Total, pautado finalmente fijado para las 5:15 pm en la referida cancha del elenco de los “guerreros del aluminio” que tratarán de enderezar el camino y apuntar hacia los 4 puestos de la semifinal.