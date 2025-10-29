Dos tantos del jugador Gerson Fuentes y otros de Otilio Enrique Yantis Morillo y Luis Manuel Filosa, fueron el soporte necesario para dejar al elenco de Los Olivos FC al borde de su pase a la gran final del torneo, que además integran en esta fase semifinal, los combinados de Venalum FC y el Centro Italo de Ciudad Guayana.

En la cancha de los portugueses, ambos equipos terminaron de definir casi a las 11 de la mañana del día anterior al juego, el día viernes, tal vez jugando a obtener algo de ventaja, por parte de los locales, que finalmente terminaron colocando el juego a las 8:00 am.

Los Olivos no se quedó en el aparato, y apenas supo que ese sería el horario escogido por la tropa de Carlos Pinto y su gente, hizo las labores de logística adecuada, para que toda la plantilla de sus jugadores, llegaran con buen tiempo al partido.

Y cuando hablamos de logística, pues una de las que más privó fu el haber hecho venir a sus cuatro integrantes de Upara para el cotejo, colocándoles un carro a partir de las 4 de la mañana. El resultado se vio por demás, y los olivenses quedaron como indicamos a un paso de la final.

De hecho se podría dar el lujo de perder hasta por tres goles, para lograr su ansiado pase a la final. Una meta súper importante para el actual subcampeón del torneo que sueña como es lógico suponer, llegar a la gran instancia decisiva.

Polémica en empate Venalum-Italo

En la otra llave de semifinales, una gran polémica surcó toda la semana previa al compromiso, que se jugaría a partir de una horario que incomodó notablemente a jugadores del propio elenco de Venalum FC y lógicamente los propios de Centro Italo de Guayana.

«La decisión es esa, el partido será a la una de la tarde», mencionó en varias conversaciones de chat, el Dt del cuadro de los del aluminio, José Mercy Arzolay, un hecho que trascendió en redes sociales por la tal vez ilógica decisión de poner a jugar a los jugadores de categoría más 55 años, en un inédito horario, que se escudó en la hipotética cancha ocupada por diversos juegos, cuando nunca existieron en esos horarios, juegos pautados. Total, una tremenda mentira…muy lamentable por cierto.

Golazo de la estrella de Venalum FC

Total, el cotejo se jugó y los «guerreros del aluminio» salieron en su cancha –con casi nadie en las tribunas y un calor sofocante increíble- con las ganas de un equipo que ya ha hecho mérito en la presente campaña, luego de haberse clasificado a la semifinal de los cuatro grandes del certamen.

Entonces las ansias de ganar, mostró a una tropa que también dirige Reinaldo Vidud –el que más sabe de fútbol en el banco de entrenadores, gracias a su enorme experiencia- para irse arriba en el marcador con una joya de gol de Oscar Hernández, quien colocó de media vuelta, un balón servido por un rechazo de cabeza del cuadro itálico, que le sirvió para empalmarla de manera espectacular, y abrir la cuenta sobre los azules 1-0.

No hubo duda, se trató de un golazo sensacional, del mejor futbolista que ha tenido el equipo del aluminio, Venalum FC en toda la temporada, y lo demuestra día a día.

Para la segunda etapa, ya con las cargas físicas que lógicamente pasaban factura para ambos equipos por el inclemente y dirían muchos «inhumano» sol que caía, llegó una jugada por la izquierda, Plantin nos pareció que era, quien llegando en profundidad metió centro a media área pequeña, donde alcanzó a medio rechazarla el portero José Luis Rodríguez, dejando el balón cerca de los predios del defensor Pedro que aquí fue «sin magia» Arredondo, que falló garrafalmente dejando el esférico para que Richard Suárez, para apenas tocar con la punta de su pierna derecha y decretar la paridad del compromiso.

No solo se trató de una falla notable del defensor, sino que llegó desde la banca cuando el DT de su equipo, lo hizo ingresar en el compromiso.

CIVG y Venalum FC a las 7:30 a.m.

La respuesta del elenco del Centro Italo no se hizo esperar. Colocó el juego bien temprano a partir de las 7:30 am para recibir la visita del elenco de Venalum FC en un partido decisivo para conocer el otro finalista.

Uno de los finalistas parece ya haberse definido con la victoria holgada de Los Olivos sobre Centro Portugués, y que arrancará el sábado desde las 8:00 am en la cancha de los olivenses, lo que dejará definidos los finalistas para la gran decisión de la liga.

La pasada campaña, Centro Italo y Los Olivos disputaron la final, que ahora en ese caso, será a un partido directo, por lo que la tropa de los del aluminio, que han estado palpitando el encuentro, intentarán acceder de manera inédita en este torneo, en esta categoría, en un decisión absoluta.

Las cartas están echadas, Los Olivos FC parece no tendrán problema para terminar de pasar a la final, mientras que Venalum FC buscará cambiar la historia de estas finales, dejando por fuera a los itálicos.