Venezuela se consolidó como una potencia mundial del cacao al recibir cuatro importantes reconocimientos por la calidad de sus variedades en la 30ª edición del prestigioso Salón del Chocolate de París, evento que se celebra hasta el 2 de noviembre en la Porte de Versailles.

Los galardones fueron otorgados a cosechas provenientes de cuatro orígenes distintos, demostrando la riqueza y diversidad de la producción nacional: Barlovento, Ocumare, Choroní y Chuao.

La maestra chocolatera, Fredmarys Plaza, expresó con entusiasmo el significado de este triunfo para el país:

“Aquí no brilló [una marca específica], brilló Venezuela completa. Ganamos con cuatro orígenes, lo que quiere decir que Venezuela tiene un buen proceso de cosecha; tenemos el mejor cacao de todo el mundo. Son cuatro orígenes, son cuatro lugares diferentes del cacao de Venezuela brillando en París.”

Estos reconocimientos son considerados un logro monumental, dado que el Salón del Chocolate de París es el punto de encuentro de los más grandes y famosos chocolateros a nivel global, y un mercado de alta exigencia.

Plaza resaltó la importancia de este escenario para el sector económico productivo de Venezuela:

“Este escenario es superimportante porque es donde se reúnen todos los chocolateros del mundo. Es un mercado bastante exigente. Así que poder conquistar esto, es una muestra más de que vamos por excelente camino y que cada vez estamos abordando más países con nuestro chocolate venezolano.”

El éxito en París ratifica la excelencia en el proceso de cosecha y post-cosecha venezolano y subraya la creciente proyección internacional del cacao y chocolate hechos en el país