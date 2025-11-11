Los Olivos FC se tituló campeón de la Liga Oficial Senior “Francisco Martín” al vencer en la tanda de penales al entonces vigente campeón, Centro Italo Venezolano de Ciudad Guayana, en medio de las acciones desarrolladas en la cancha de los olivenses, la llamada sede las finales.

El cuadro que dirigen técnicamente Otilio Enrique Yantis Morillo y Luis Manuel Filosa protagonizaron un duro desafío ante un rival itálico que luchó a brazo partido por mantener su status de campeón, que no se cumplió.

Los Olivos FC se adelantaron en el marcador gracias a una acción del jugador Gerson Fuentes por la izquierda, de la cual derivo un centro que entró al área, y quedó rebotando para que apareciera el goleador Luis Manuel Filosa y decretara el tanto de abrir las acciones.

Con el gol a favor, ante una fuerte temperatura por el calor que imperaba, los azules se fueron al ataque para emparejar las acciones, y la jugada llegó por la izquierda con un desdoble de parte del jugador Plantin, quien perfiló primero de pierna zurda, luego cambió a la derecha, y sacó un latigazo que se estrelló en el poste derecho del arco defendido por Víctor Navarro, para que la esférica rebotara del mismo, y le pegara en la espalda al referido Navarro para que el esférico se metiera para el tanto del empate.

Llego tarde, pero anotó el gol del título

En medio de los pasajes que se vivían en el primer tiempo, el jugador Ezio Pérez llegó con su moto, ya comenzado el partido.

Su suerte en el juego quedaba definida a la decisión técnica, era literalmente el último de los jugadores que llegó al encuentro, pero a la postre fue el jugador que marcó el tanto de la victoria y el nuevo título alcanzado.

Tras la paridad a un gol por lado, ambos equipos se citaron en el marco de la derecha –si usted está sentado en la tribuna principal-para batirse en una ruleta rusa de los penales.

Por el elenco de Los Olivos defendió el marco, el “para penales” Víctor Navarro y por el equipo del Centro Italo, José Varela Arancey.

El primero en mostrarse desde los doce pasos, fue Eliecer ‘Cotto’ Martínez quien pateó con pierna derecha al mismo costado de Navarro, quien logró contener el disparo.

Por Los Olivos vino a tomar su turno, el ex internacional Luis Manuel Filosa y este marcó abajo a la izquierda de Varela.

Guillermo ‘Memo’ tomó el segundo tiro, y nuevamente Navarro paró, esta vez lanzándose a la izquierda, y siguieron en ese orden el Nro. 6 de Los Olivos, que lo paró Varela a la izquierda, luego el Nro. 13 con gol a la izquierda y Enrique Yantis quien no pudo marcar ante otra atajada de Varela.

El líder goleador del campeonato, el ex internacional vinotinto, Robert Rodallega, marcó a la izquierda del portero, y siguió Monchi De León con gran tiro a la derecha abajo, antes que el Nro. 20 del Italo lo botara, antes que Ezio Pérez viniera a marcar el tanto del título.

Premiación completa

Para este año, la premiación no solamente contempló la entrega del respectivo premio metálico, sino que también hubo el tradicional, que se adjudicaron los tres ganadores, a saber el campeón Los Olivos que finalmente acabó con la seguidilla de títulos logrados por el CIVG, el propio elenco itálico y el tercer lugar, que en esta ocasión, y por un motivo de disposición, se jugó en horas de la tarde, después del lance entre Los Olivos y Centro Italo, y que correspondió al equipo de Venalum FC que terminó ganando a Centro Portugués 3 tantos por 2, para cerrar de esta manera “los guerreros del aluminio” una excepcional campaña, gracias al gran esfuerzo de sus jugadores, para quienes son todos los méritos.

También hubo trofeos y premio en metálico para el arquero, y el goleador del certamen, Robert Rodallega, este último del Centro Italo.