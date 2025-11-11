La III fase de los II Juegos Comunales 2025 llegará este sábado 15 de Noviembre y hasta el 23 de los corrientes en Ciudad Guayana, evento que contará con la participación de más de 200 niños y niñas en variada cantidad de disciplinas deportivas.

De esta manera lo dio a conocer el profesor Eduardo Martínez, coordinador de Deportes del Instituto de Recreación y Deporte de la municipalidad de Caroní.

Martínez citó que además de los 200 niños y niñas, se tendrá la participación de 32 adultos mayores en esta nueva edición de los Juegos Comunales.

Adelantó que “esta nueva fase de eliminatoria se desarrollará de manera estatal, teniendo en cuenta que las diferentes disciplinas a desarrollarse son las siguientes: Atletismo, Ajedrez, Baloncesto 3×3, Baloncesto 5×5, Balonmano, Beisbol Five, Boxeo, Fútbol Sala, Judo, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica, Karate, Kickimball, Natación, Taekwondo, Tenis De Mesa, Voleibol, Paraatletismo, la actividad física y clase colectiva…”

Dijo además Martínez que los entes corresponsables de la actividad citada, Idebol y la Gerencia Municipal de recreación y deporte del municipio Caroní, han extendido a través de sus directores principales, Omar Goudett y Ricardo Duno, una invitación a los padres y representantes y a la colectividad en general, a presenciar estos diferentes encuentros “donde se apuestas a la formación deportiva y desarrollo de las nuevas generaciones de oro de nuestro país, teniendo en cuenta que la finalidad de estos juegos es el desarrollo colectivo y participación protagónica de estos niños, niñas y adultos mayores para el gozo de una buena salud, añadiendo que la fiesta deportiva viene enmarcada en las 7 transformaciones emanada por el ejecutivo nacional presidente Nicolás Maduro, y dicha actividad contará con la participación de atletas de los diferentes municipios del estado Bolívar».