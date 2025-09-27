Los Rojos volvieron a tomar el control de su destino y se acercan a la postemporada. Una victoria por 3-1 sobre los Cerveceros la noche del viernes, sumada a la derrota de los Mets frente a los Marlins en Miami, dejó a Cincinnati (82-78) empatado con Nueva York por el tercer cupo de Comodín de la Liga Nacional.

Con solo dos juegos restantes, los dirigidos por Terry Francona tienen la ventaja en el criterio de desempate, informó Líder en Deportes.

El escenario para asegurar la clasificación

Cincinnati puede sellar su pase este sábado con una combinación perfecta: un triunfo propio y otra caída de los Mets. Sin embargo, incluso si no reciben ayuda externa, ganar sus próximos dos encuentros también bastará para avanzar.

La última vez que los Rojos controlaron su destino fue el domingo, tras barrer a los Cachorros, pero los Mets rápidamente retomaron la ventaja.

Momentos clave del encuentro

El duelo estaba 1-1 en el sexto inning cuando Gavin Lux abrió con un doble al jardín izquierdo y avanzó a tercera tras un error de Jake Bauers. Miguel Andújar aprovechó la ocasión con un sencillo impulsor que remolcó la carrera de la ventaja.

Luego, la fortuna jugó a favor de Cincinnati: un rodado de Elly De La Cruz golpeó la segunda base y se convirtió en sencillo, colocando corredores en las esquinas. Con un out, Tyler Stephenson trajo otra rayita con un elevado de sacrificio.

Pitcheo sólido para cerrar el juego

El abridor Zack Littell trabajó 4.1 entradas con una carrera y tres hits permitidos. Tras un error de De La Cruz que permitió embasarse a Jackson Chourio, Francona recurrió a Connor Phillips, quien respondió con un ponche clave a 98 mph. El bullpen de Cincinnati se encargó de lo demás: 4.1 innings en blanco para asegurar la victoria que mantiene viva la ilusión de octubre.