El Miss Plus Size Venezuela anunció la apertura de su casting nacional para la tercera edición del certamen, que este año se celebrará en Caracas.

Bajo la dirección de Caroline Palmero, el concurso busca destacar a mujeres con curvas y romper con los estereotipos tradicionales en los concursos de belleza.

Alianza con casa productora internacional

La organización del certamen confirmó su colaboración con la prestigiosa casa productora LJT Internacional, alianza que representa un paso importante hacia la proyección y profesionalización de este evento en el país.

Con esta unión, las participantes podrán contar con una plataforma que promueve la diversidad, la inclusión y la autenticidad de las mujeres venezolanas.

Casting virtual y presencial

El proceso de selección iniciará con un casting virtual a nivel nacional, abierto para mujeres de todas las regiones de Venezuela que deseen sumarse a esta iniciativa.

Posteriormente, se realizará un casting presencial en Caracas, donde se espera reunir a las aspirantes para compartir experiencias y dar inicio a la competencia.

Requisitos y objetivos del certamen

Las interesadas en participar deben ser mayores de edad y contar con una talla L en adelante.

Más allá de la belleza física, el concurso tiene como propósito fomentar el empoderamiento femenino y enviar un mensaje claro: la elegancia no tiene talla.

Una vitrina para representar a Venezuela

El Miss Plus Size Venezuela no solo prepara a su reina para representar al país en escenarios internacionales, sino que también busca inspirar a más mujeres a abrazar su singularidad.

Con esta tercera edición, el certamen reafirma su compromiso de convertirse en un espacio de visibilidad, crecimiento y orgullo para las mujeres reales.

Para seguir de cerca el certamen, conocer más detalles del casting y mantenerse al día con las novedades, las interesadas pueden visitar las cuentas oficiales en Instagram: @missplussizevenezuela, @Caroline.palmero y @ljtinternacional_.