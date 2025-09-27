Venezuela alcanzó en 2025 una cifra récord en la siembra de maíz para el ciclo invierno, con un total de 347.489 hectáreas cultivadas.

El dato supera las proyecciones del Plan de Siembra de Maíz y Arroz promovido por el gobierno nacional, según informó el ministro de Agricultura y Tierras, León Heredia, explica Banca y Negocios.

Distribución por estados

La siembra se ha focalizado en los estados Guárico, Portuguesa, Barinas, Yaracuy, Bolívar, Monagas y Anzoátegui.

De la superficie total, 194.352 hectáreas corresponden a maíz amarillo y 153.137 a maíz blanco, detalló el ministro en declaraciones reseñadas por la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

El caso de Guárico

Guárico ha tenido un desempeño sobresaliente en esta campaña. Allí se cultivaron más de 170.000 hectáreas de maíz, muy por encima de las 70.000 que se habían programado inicialmente.

Este incremento, que duplica la meta prevista, se atribuye al esfuerzo conjunto de productores locales y al respaldo del Estado.

En el municipio Chaguaramas, por ejemplo, se sembraron 6.000 hectáreas, lo que demuestra el potencial agrícola de la región.

Producción y consumo

De acuerdo con estimaciones de expertos, el nivel de siembra alcanzado permitirá cubrir más del 70% del consumo nacional de maíz, lo que representa un avance significativo para la seguridad alimentaria del país.

Esfuerzo conjunto

El ministro Heredia destacó que este récord ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre productores, campesinos y el gobierno nacional.

“Se trata de un extraordinario esfuerzo colectivo que marca un hito en la producción agrícola venezolana”, afirmó.