Larry Page y Sergey Brin, doctorandos de Stanford, fundaron Google con una ambición que parecía sencilla: “poner orden en la web”. Su herramienta PageRank entendía cada enlace como un voto de confianza y estableció un sistema de jerarquía resistente al spam. Lo que comenzó como un proyecto académico derivado de BackRub pronto se convirtió en un punto de inflexión para la búsqueda en internet.

Page, criado en un hogar de profesores de computación en Michigan, y Brin, inmigrante ruso formado en matemáticas y ciencias de la computación en Maryland, abandonaron sus estudios para levantar Google. Años más tarde, la empresa se reorganizó bajo el paraguas de Alphabet, ampliando su alcance a publicidad, sistemas operativos, hardware e inteligencia artificial.

A 27 años de su fundación, Google encara un nuevo desafío: el juez Amit Mehta falló en su contra en el mayor proceso antimonopolio desde su creación, confirmando que mantuvo un monopolio en búsquedas. Sin embargo, en lugar de ordenar un desmantelamiento, impuso medidas conductuales: prohibió acuerdos de exclusividad para la búsqueda por defecto y exigió compartir ciertos datos con rivales, incluidas compañías de IA. El Departamento de Justicia calificó el fallo de “significativo”, mientras críticos lo consideran un correctivo leve pero con impacto a futuro.

Hoy, el relato de Google oscila entre la innovación que revolucionó el acceso al conocimiento y el poder que los reguladores intentan contener. Page y Brin quisieron organizar la web; ahora, las autoridades buscan organizar a Google. El desenlace marcará la competencia en búsqueda e inteligencia artificial en los años venideros.