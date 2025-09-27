Más de 400 puntos en el país instalados para la instrucción de la población venezolana ante cualquier desastre y conflicto armado donde estarán presentes los funcionarios de los diferentes organismos de Gestión de Riesgos en el territorio nacional, así lo informó el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Cap. Diosdado Cabello.

“Primero debemos prepararnos para cuál será la función de cada quién, el hombre y la mujer debe ser desplegado en cada contingencia y en donde tenga mayor fortaleza de formación”, explicó el también ministro de Interior, Justicia y Paz desde Higuerote, municipio Brión, estado Miranda.

Además, destacó la importancia de la formación de los ciudadanos en todos los casos para que tengan la capacidad de respuesta ante cualquier evento. «Hay que estar preparados, alertas, pendientes, la prevención es la primera tarea», precisó.

Durante la capacitación, los bomberos de Miranda llevaron a cabo las instrucciones con las respectivas herramientas y equipos para el combate de los incendios. “Los incendios pueden ser fortuitos, un accidente, o pueden ser incendios provocados, y nosotros debemos estar preparados para responder, es distinto un incendio de material de madera a otro donde hubo explosión de bombona”, recalcó el ministro Cabello.