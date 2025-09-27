Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Oeste detuvieron a un delincuente identificado como Erinyer Eduardo Villarreal Narváez (23), por el homicidio de su vecino, Vicente Enrique Orfila Gómez (54). El arresto se llevó a cabo en la parroquia Sucre, Propatria, municipio Libertador, Caracas.

El suceso ocurrió en la avenida Bolívar de Catia, luego de una discusión por problemas personales entre ambos. Por medio de las investigaciones se conoció que, Villarreal agredió brutalmente a Orfila utilizando para ello su fuerza física, dejándolo gravemente herido.

Pasados los días, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Doctor José Gregorio Hernández, donde falleció posteriormente a causa de la gravedad de las heridas.

El detenido quedó a la orden de la Fiscalía Octava del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas para continuar con las diligencias legales correspondientes.