La reactivación de la empresa Invepal, ubicada en Maracay, retoma su papel como pilar estratégico de la producción editorial del país, enfocada en abastecer con cuadernos y libretas 100 % nacionales a estudiantes, docentes y a todo el sistema administrativo de la nación.

El ministro del Poder Popular para Industrias y presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), Alex Saab, resaltó la importancia del relanzamiento: “Volveremos a producir todos los cuadernos y libretas que se requieren en el país, sin depender de importaciones”.

Del mismo modo, destacó que “Invepal se reactiva para garantizar el suministro escolar y administrativo con productos 100 % nacionales, elaborados con la fuerza de nuestros trabajadores”.

“Desde el Ministerio de Industrias y Producción Nacional invitamos a todas y todos, empresas privadas o estatales a comprar nacional para seguir fortaleciendo cada vez más la producción de nuestras industrias», recalcó el ministro Alex Saab .

La nueva etapa contempla la modernización de las líneas de impresión y encuadernado, la ampliación de la capacidad de almacenamiento de papel y la incorporación de tecnologías que incrementarán la productividad y competitividad de la planta.

Con este paso, Invepal se consolida como pieza fundamental en la transformación del aparato productivo, asegurando que la educación venezolana cuente con insumos de calidad hechos en casa.