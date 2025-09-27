El pasado 26 de septiembre, el Hotel Plaza Merú se convirtió en escenario de “50 Años de Armonías, un Concierto de Celebración”, un homenaje a la trayectoria de la maestra Irma Conchita Iorio, fundadora de Canticum Merú y figura fundamental en la formación coral de Guayana.

Con más de cinco décadas dedicadas a la música, Iorio dirigió gran parte de la velada, que reunió a generaciones de voces formadas bajo su guía y a agrupaciones que hoy dan continuidad a su legado.

Voces formadas en su escuela

La noche abrió con Voces Blancas Canticum Merú, coro infantil integrado por niños de la academia fundada por Iorio. Ellos interpretaron piezas como El Periquito y Canción de Orquesta, evidenciando la disciplina y el amor por el canto que la maestra ha sembrado en cada generación.

Más adelante, el Coro Canticum Merú subió al escenario con un repertorio de música popular que incluyó ¿Por qué eres así? de Julio Jaramillo, acompañados en la percusión por José Rafael Maizo y Frank Ramos, quienes dieron fuerza a piezas como El Garrote Encabuyao.

El cierre estuvo a cargo de Voces Generación UNEG, bajo la batuta del maestro Proto López, que presentó un arreglo propio para poner a bailar a la sala y despedir la velada con entusiasmo.

El verdadero sentido del homenaje

Aunque la noche fue asumida como un tributo a su trayectoria, Irma Conchita Iorio subrayó que su intención no era ser homenajeada, sino ofrecer un regalo a Guayana: un concierto que condensara sus 50 años de armonías y de servicio a la música coral.

Durante la velada, colegas, exalumnos y figuras de la cultura local le brindaron reconocimientos, compartieron anécdotas y resaltaron su entrega incansable a la formación de voces. Con una sala llena y ovaciones de pie, la celebración ratificó a Iorio como un pilar de la música coral en Venezuela.