En un duelo de pitcheo sumamente cerrado, los Tomateros de Culiacán (México) derrotaron 2-1 a los Federales de Chiriquí (Panamá) en Guadalajara.

El equipo mexicano definió el encuentro en la tercera entrada, gracias a un imparable de Rodolfo Amador que remolcó a Luis Verdugo y Carlos Sepúlveda para poner el 2-0 definitivo.

El abridor cubano Odrisamer Despaigne se acreditó la victoria con una sólida labor de seis entradas, permitiendo solo cinco hits y una carrera.

Por su parte, el relevo mexicano, encabezado por Rafael Córdova y Lupe Chávez (quien se anotó el salvamento), logró sofocar las amenazas panameñas en el octavo y noveno episodio.

Con este resultado, México nivela su récord (1-1), mientras que Panamá suma su segunda derrota consecutiva.