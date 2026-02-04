Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de China, Xi Jinping, acordaron este miércoles mantener la cooperación con Venezuela y Cuba a pesar de las presiones de Estados Unidos y la compleja situación de ambas naciones caribeñas, informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

«Los líderes compartieron enfoques sobre Venezuela y Cuba, expresándose a favor de preservar el nivel de colaboración alcanzado con Caracas y La Habana», declaró Ushakov en rueda de prensa telefónica.

Putin y Xi dedicaron atención especial a la tensa situación en torno a Irán, con el ruso informando a su par chino sobre su reunión del 30 de enero con Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional persa.

Venezuela, Cuba e Irán enfrentan presiones de Washington: detención de Nicolás Maduro y su esposa a inicios de año, declaración de La Habana como amenaza a la seguridad nacional y amenazas militares contra Teherán por su programa nuclear. Rusia y China rechazan la captura de Maduro, condenan el embargo de más de seis décadas a Cuba —incluidas restricciones recientes a suministros de crudo— y respaldan a Irán ante el despliegue naval estadounidense.