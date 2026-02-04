La Asamblea Nacional (AN) inició la creación de un marco legal para «cuidar» a la Cruz Roja Venezolana (CRV) de posibles irregularidades.

El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, justificó la medida tras calificar de «verdadero delincuente» al expresidente de la organización, Mario Villarroel, quien ocupó el cargo durante 47 años.

Durante la sesión parlamentaria, la bancada oficialista presentó un proyecto de 28 artículos que busca blindar a la institución

Los objetivos principales destacan el prevenir la usurpación de emblemas, la apropiación de funciones y el uso ilegal de beneficios exclusivos otorgados por el Estado, proteger a la población ante situaciones de vulnerabilidad y posibles «amenazas guerreristas» contra el país

Además, garantizar que la Cruz Roja se articule con el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos ante la crisis climática actual.

«Creemos fundamental que la Asamblea Nacional apruebe esta ley para cuidar el servicio de la Cruz Roja de las desviaciones cometidas por inescrupulosos», afirmó Rodríguez.

Jehyson Guzmán, presidente de la Comisión de Educación y Salud, presentó la propuesta que recibió la aprobación en primera discusión.

Ahora, el proyecto entrará en una fase de consultas antes de que la comisión elabore el informe final para su debate definitivo en la plenaria.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino la Cruz Roja en agosto de 2023, luego de que la Fiscalía investigara a Villarroel por presunto acoso y maltrato al personal.

Aunque Villarroel tildó la intervención de «ilegal» y rechazó las acusaciones, el Supremo designó una junta reestructuradora que actualmente dirige la institución.