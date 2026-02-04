Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) Subdelegación Nueva Esparta lograron esclarecer el homicidio de Adonis Daniel Chaparro, de 43 años, ocurrido la noche del pasado 24 de enero en su vivienda ubicada en el municipio Maneiro, estado Nueva Esparta.

Según la investigación, la víctima se encontraba en su apartamento compartiendo con Julio César Valladares, de 34 años, y otro amigo no identificado. Con el paso de las horas, Valladares sometió a ambos hombres y los atacó con un arma blanca con el objetivo de robarles objetos de valor. Adonis Daniel Chaparro falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que su acompañante se recupera de las lesiones.

El autor material, Valladares, cambió las pertenencias robadas del occiso por drogas, las cuales entregó a Francisco López, de 37 años. Posteriormente, comisiones del CICPC allanaron el sitio donde López se encontraba junto a su hermana, Delimar López, de 41 años, incautando droga, dinero en efectivo y los artículos sustraídos a la víctima.

El caso quedó bajo la disposición del Ministerio Público de Nueva Esparta, a cargo de las averiguaciones correspondientes.