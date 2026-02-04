Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvieron a María de los Ángeles Urdaneta González (20), madre de la víctima, y a Carlos José Romero González (25), padrastro, por el infanticidio de la niña Yulianny Lucía Montiel, ocurrido en el municipio Rosario de Perijá, estado Zulia.

El pasado 11 de enero, en el sector La Playa de la parroquia El Rosario, la pareja trasladó de urgencia a la pequeña a un centro asistencial. Ante los galenos de guardia, alegaron que la niña se había caído accidentalmente de su cama, que la encontraron agonizando en el suelo y que, pese a prestarle primeros auxilios, falleció.

Sin embargo, la Policía Científica del CICPC determinó que la versión era falsa. Las investigaciones revelaron que Carlos Romero acostumbraba maltratar físicamente a la niña porque no le gustaban los niños. El día del hecho, el agresor la golpeó brutalmente hasta dejarla inconsciente, todo con pleno conocimiento de la progenitora, María Urdaneta.

La captura de ambos se materializó en el sector La Curva, vía La Culebra de la parroquia El Rosario. El caso quedó a la orden de la Fiscalía 41ª del Ministerio Público del estado Zulia.