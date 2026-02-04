Un sujeto desconocido llegó a bordo de una motocicleta a una calle del municipio Guaicaipuro, estado Miranda, donde tras una fuerte discusión desenfundó un arma de fuego y le propinó cinco tiros a una mujer, dejándola gravemente herida. Inmediatamente huyó del lugar.

Las cámaras de seguridad de la zona permitieron identificar al agresor. Seguidamente, a través de las cámaras del Sistema de Operaciones de Seguridad (SOS), los funcionarios rastrearon al hombre hasta ubicarlo en la populosa barriada de Guaremal.

Un grupo de funcionarios de Poliguaicaipuro se trasladó al sitio. Al percatarse de la presencia de los uniformados, el agresor abrió fuego contra ellos, generando un intercambio de disparos. El sujeto resultó herido y fue trasladado al Hospital Victorino Santaella (HVS), donde falleció.

En el enfrentamiento también resultó herido Ángel Solórzano, primer inspector de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y coordinador del VEN-911 de los Altos Mirandinos, quien participó en el operativo.

La víctima fue auxiliada por personal del servicio prehospitalario de Guaicaipuro y llevada al HVS, donde lamentablemente falleció en horas de la noche. El caso permanece bajo investigación.