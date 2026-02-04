Las autoridades policiales capturaron el domingo al presunto asesino de la exfuncionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Wiliannys López, cuyo cuerpo fue hallado en una zona rural del municipio San Felipe, estado Yaracuy.

De acuerdo con Yaracuy al Día, el sujeto, de unos 40 años, fue detenido en la ciudad de Guanare, estado Portuguesa. Tras el crimen ocurrido el pasado 22 de enero, habría huido de San Felipe con intención de escapar hacia Colombia.

Las investigaciones revelan que el hombre conocía a López y, el día del hecho, le ofreció llevarla en la motocicleta que conducía, perteneciente a su padre. La llevó hasta el sector rural de Santa Cruz de las Mercedes, zona aislada, donde la principal hipótesis indica que abusó sexualmente de ella, la estranguló, abandonó su cuerpo entre arbustos y huyó.

Fuentes policiales señalan que, al matar a López, el sospechoso vio una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y abandonó la moto cerca del lugar, sin que inicialmente detectaran el cadáver a metros del vehículo. El padre reclamó la motocicleta en el comando de la GNB en Las Mercedes, alegando que era suya y que su hijo había huido.

Guardia Nacional

El sospechoso le había pedido la moto a un amigo y, horas después, le confesó por mensaje: «Me metí en un problema en San Felipe. Si quieres, buscas la moto aquí», indicando que estaba en Guanare. Detectives y GNB cruzaron información sobre la irregularidad del vehículo abandonado cerca del cuerpo, lo que llevó a su detención.

El hombre, con antecedentes por abuso sexual y cuya identidad no se ha difundido, será presentado ante la justicia este martes 3 de febrero para responder por la muerte de Wiliannys López.