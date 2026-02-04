Durante una intervención legal en la carretera San Mateo-La Victoria, sector La Quebrada, parroquia Juan Vicente Bolívar y Ponte, municipio José Félix Ribas, funcionarios de la Delegación Municipal La Victoria del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) abatieron a un peligroso antisocial conocido como «El Ata».

El comisario Douglas Rico, máxima autoridad de la Policía Científica, detalló en su cuenta de Instagram que el operativo se dirigía contra Eduardo José Salazar, de 30 años, miembro activo de la organización criminal «El Chachi». Salazar acumulaba dos solicitudes judiciales por tráfico ilícito de arma de guerra, terrorismo y aprovechamiento de cosas provenientes del delito, además de estar investigado en diversos hechos delictivos.

Al ser ubicado por los efectivos, el sujeto se resistió desenfundando un arma de fuego y accionándola contra la comisión policial, lo que generó un intercambio de disparos. Resultó herido de gravedad y fue trasladado a un centro de salud cercano, donde falleció minutos después.

El caso quedó bajo la orden del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.