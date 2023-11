La noche del jueves en Sevilla, España, fue muy especial para los artistas venezolanos que participaron en la ceremonia de los Latin Grammys 2023, debido a que ganaron, cada uno, su tan ansiado premio.

Entonces, los tres venezolanos que ganaron y lograron llevarse a casa el codiciado galardón de los Latin Grammys fueron: Joaquina, Lasso y Luis Fernando Borjas.

Joaquina , la mejor nueva artista

Joaquina se coronó como la «Mejor nueva artista» en los Latin Grammys, un reconocimiento a su talento y su perseverancia.

La hija de la animadora Camila Canabal dedicó su premio a todos los que creyeron en ella y en su música, que ella misma escribe y canta.

«Creer en ti siempre merece la pena», afirmó Joaquina, quien también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de esperanza a su país natal. «¡Venezuela!», exclamó al final de su discurso, mientras sostenía la bandera tricolor.

Lasso, el rey del pop/rock

Lasso se convirtió en el ganador de la categoría «Mejor canción pop/rock» por su tema «Ojos Marrones», una canción que se volvió viral en toda Latinoamérica.

El cantante agradeció a sus padres, a ‘Mayita’, a sus amigos y a su equipo por el apoyo que le brindaron desde el principio.

Además, el intérprete compartió una reflexión sobre el poder de los sueños y el valor de la música:

«Esto es una locura, esta canción cuando la hicimos ninguno tenía alguna noción que una canción como esa podía llegar lejos. Una canción alternativa, de un artista semidesconocido y Sebastián Chris siempre me dijo: ‘Tú siempre estás a una canción de cambiar tu vida’. Tenía razón, y no tienen idea de lo lejano que yo vi esto y lo último que quiero decir es a Venezuela, a todo artista venezolano, todo cantante venezolano: Yo también lo vi muy lejos y está pasando, no hay nada más poderoso que un ser humano con un sueño», expresó.

Luis Fernando Borjas, el mejor del tropical

El venezolano Luis Fernando Borjas se llevó el premio al «Mejor álbum tropical» por su disco «5:10 a.m.», su primer trabajo como solista tras su salida de Guaco. El artista agradeció a su familia por estar siempre a su lado, a pesar de las ausencias que implica hacer un álbum.

Otros venezolanos premiados

En la ceremonia preliminar, Huascar Barradas fue distinguido por «Mejor Álbum de Música Clásica» por su disco «Huáscar Barradas Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus».

El flautista venezolano se mostró muy emocionado por el reconocimiento y dedicó su premio a su país, a su familia y a su equipo.