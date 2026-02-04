La nueva película original de Prime Video, ‘Love Me Love Me’, basada en la exitosa saga literaria de la plataforma de creación literaria Wattpad, explora el duelo, la identidad y los riesgos de la exposición digital a través de un triángulo amoroso que conecta con una generación marcada por las redes sociales.

Rodada en inglés y ambientada en Milán, la cinta está dirigida por Roger Kumble y protagonizada por Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva y Luca Melucci.

Personajes complejos y emociones profundas

La historia sigue a June, una joven que llega a Italia tras la muerte de su hermano en busca de un nuevo comienzo. Su ingreso en una escuela de élite la sitúa en el centro de un triángulo entre James, un joven carismático y autodestructivo implicado en peleas clandestinas de MMA (artes marciales mixtas), y Will, su mejor amigo, un estudiante ejemplar de aparente estabilidad.

«June es un personaje lleno de capas, contradicciones y emociones, y eso fue lo que más me atrajo desde el primer momento» explicó Jenkins.

La actriz subrayó que una de las claves del relato es que “ninguno de los personajes es simple”, lo que aporta profundidad a la historia.

Luca Melucci, que interpreta a Will, destacó el lado humano del personaje: «Es alguien muy sensible y cercano, y eso hace que el conflicto sea más real», afirmó.

Del fenómeno Wattpad a la pantalla

‘Love Me Love Me’ adapta el primer libro de la saga creada por Stefania S. en la plataforma de creación literaria Wattpad, una historia que se convirtió en un fenómeno digital y se publicó en papel en 2023 para después convertirse en una producción para Prime Video.

Para Pepe Barroso Silva, que da vida a James, uno de los principales retos fue trasladar la complejidad del personaje desde la novela al formato audiovisual.

«La película simplifica la historia del libro por una cuestión de tiempo, pero el arco de los personajes está muy bien definido: sabes de dónde vienen y hacia dónde van», señaló el actor español-

El reparto destacó también el apoyo de los seguidores de la saga. «Los fans del libro han sido increíblemente positivos y acogedores», afirmó Jenkins, quien subrayó la importancia de trabajar con la autora para «construir los personajes» y encontrar una voz propia sin perder la esencia del material original.

Un retrato de la generación digital

Más allá del romance, la película pone el foco en los desafíos emocionales de los jóvenes en un contexto marcado por la exposición en redes sociales.

«Es una historia que habla de cómo de expuestas están las nuevas generaciones y de la necesidad de aprender a filtrar lo que compartimos», apuntó Barroso.

Una idea compartida por el resto del reparto, que confía en que la película conecte con el público juvenil para no solo entretener, sino ofrecer una mirada honesta a los conflictos emocionales de una generación acostumbrada a vivir y exponerse en línea.