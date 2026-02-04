El guardameta alemán Marc-André ter Stegen, quien actualmente juega cedido por el FC Barcelona en el Girona, será intervenido quirúrgicamente este viernes debido a una lesión en el isquiotibial izquierdo. El percance ocurrió el pasado sábado durante el encuentro frente al Real Oviedo.

Según informó el club azulgrana a través de sus redes sociales, el tiempo estimado de baja se determinará una vez finalizada la operación.

El internacional germano, que alcanzará los 34 años el próximo mes de abril, enfrenta así un nuevo obstáculo en su temporada.

Curso marcado por las lesiones

Tras perderse la primera mitad de la campaña por problemas en la espalda, Ter Stegen llegó al Girona en el mercado invernal con un objetivo claro: sumar minutos competitivos para asegurar su presencia en el Mundial de este verano.

Esta decisión se tomó ante la titularidad indiscutible de Joan García en el esquema de Hansi Flick en el Barça.

Incertidumbre mundialista

Este nuevo contratiempo, surgido tras disputar apenas su segundo partido con el conjunto gerundense, pone en serio riesgo su participación en la cita mundialista de Canadá, México y Estados Unidos.

Para Ter Stegen, este torneo representa la gran oportunidad de su carrera para consolidarse como titular tras años a la sombra de Manuel Neuer.