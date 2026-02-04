El nuevo vicepresidente sectorial de Economía de Venezuela, Calixto Ortega, afirmó en Dubái que el objetivo estratégico de la nación es trascender su fama como el país con las mayores reservas de crudo del mundo para convertirse en una potencia de producción efectiva.

Durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS), Ortega destacó la necesidad de un cambio de narrativa para el sector energético venezolano.

«Reconocemos que Venezuela es referencia por sus reservas de petróleo, pero aspiramos a más. Queremos destacar como uno de los mayores productores a nivel mundial», señaló.

Diversificación y el modelo emiratí

Según el expresidente del Banco Central de Venezuela (2018-2025), el incremento de la producción petrolera es el vehículo necesario para generar los ingresos que permitan diversificar la economía.

En este sentido, señaló que Venezuela busca emular el modelo de desarrollo implementado con éxito por los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Ortega subrayó que el país avanza en un clima de paz y se encuentra plenamente preparado para recibir inversiones y competir globalmente como un «actor normal» en el mercado internacional.

Reformas legales y el fin de las sanciones

El funcionario enfatizó que el principal obstáculo para los inversores extranjeros sigue siendo el régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos y otros actores internacionales.

Al respecto, destacó dos hitos recientes que buscan cambiar el panorama de la industria, que van desde la reforma de la Ley de Hidrocarburos, aprobada el pasado jueves, esta modificación legal permite una mayor participación de capitales privados y extranjeros en una industria que hasta ahora era predominantemente estatal.

La reforma coincidió con la emisión de una licencia general del Departamento del Tesoro de EEUU, que autoriza ciertas transacciones con el crudo venezolano, marcando un giro respecto a las políticas restrictivas de 2019.

Finalmente, Ortega hizo un llamado al desbloqueo de los recursos financieros del país. «Permítannos acceder a nuestros propios activos. Cuando dirigía el Banco Central, no tenía acceso a las reservas internacionales», recordó.

A su vez, aseguró que, de permitírsele funcionar como un «país normal», Venezuela experimentará un crecimiento económico extraordinario.