Este próximo 25 de diciembre, la cartelera de Cines Unidos en el Orinokia Mall se llenará de sentimiento nacional con el estreno exclusivo de «La memoria es un caracol».

El documental, dirigido por el investigador Oscar Murat, llega a Ciudad Guayana y a todo el territorio nacional para ofrecer una experiencia cinematográfica única que rinde homenaje a la vida y obra del inolvidable compositor venezolano Luis Mariano Rivera.

La cinta no solo llega como una propuesta cultural, sino como una obra premiada, tras haber obtenido la Mención Especial a Mejor Largometraje Documental en el Festival de Cine ELCO 2025.

El jurado destacó su valioso trabajo de investigación y su «narrativa amorosa», convirtiéndola en la opción ideal para que las familias de Puerto Ordaz y San Félix disfruten de un contenido que exalta los valores de nuestra tierra durante el feriado navideño.

El oriente venezolano en la gran pantalla

Escrita y producida por Laura Romero y Oscar Murat, la película es un recorrido visual y sonoro por el Valle de Canchunchú, en el estado Sucre.

A través de la gran pantalla, los espectadores podrán reencontrarse con los paisajes, anécdotas y cantos que reconstruyen el legado del «poeta de las cosas sencillas».

El filme destaca por reunir a una constelación de estrellas de la música venezolana, incluyendo a Gualberto Ibarreto, Lilia Vera, C4 Trío, David Peña “Zancudo” y el recordado Simón Díaz.

Esta producción musical, a cargo de Andes Sonoros y con la mezcla del maestro Eleazar Moreno, garantiza una calidad de audio de primer nivel, permitiendo que cada verso y cada nota de Luis Mariano se sienta con la profundidad y el respeto que su legado merece.

Cultura y memoria contra el olvido

«La memoria es un caracol» nos ofrece un recorrido luminoso sobre lo que significa habitar el mundo con humildad y alegría.

El estreno nacional este 25 de diciembre representa un esfuerzo por mantener viva la sabiduría popular en las salas comerciales de cine, llevando la identidad del oriente venezolano al corazón de los centros comerciales.

Finalmente, la invitación es a respaldar el cine nacional y a redescubrir la obra de un hombre como Luis Mariano Rivera, que nos dejó un testimonio de amor por la naturaleza y la gente.

La cita es en las salas de Cines Unidos Orinokia para ser parte de este puente entre la historia y el presente de nuestra cultura.