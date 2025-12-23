El mundo del entretenimiento digital se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Vince Zampella, una de las figuras más influyentes en la historia de los videojuegos. El creativo, conocido por ser el cerebro detrás de la multimillonaria franquicia «Call of Duty», falleció a los 55 años en un trágico accidente de tránsito el pasado lunes 22 de diciembre de 2025.

La noticia fue confirmada oficialmente por el gigante del sector, Electronic Arts (EA).

Según reportes de la cadena local NBC4, el siniestro ocurrió mientras Zampella conducía su automóvil Ferrari por una carretera montañosa al norte de Los Ángeles, Estados Unidos, explica DW.

La Patrulla de Carreteras de California informó que, por causas que aún se investigan, el vehículo se salió de la vía y colisionó violentamente contra una barrera de hormigón, quedando envuelto en llamas de forma inmediata.

Testigos en el lugar capturaron imágenes del deportivo rojo carmesí destruido por el fuego. Lamentablemente, tanto Zampella como su acompañante perdieron la vida a causa de la gravedad de sus lesiones.

Un legado de récords y disparos

La trayectoria de Zampella estuvo marcada por un éxito comercial sin precedentes. Como pionero de los juegos de disparos en primera persona (FPS), sus proyectos definieron el estándar de la industria durante dos décadas.

Bajo su liderazgo, la franquicia «Call of Duty» alcanzó la asombrosa cifra de 100 millones de jugadores activos mensuales, un hito que el propio Zampella calificó en su momento como un «sueño inesperado».

Su impacto no se detuvo ahí. Recientemente, en este 2025, Zampella celebró un nuevo récord de ventas con el lanzamiento de «Battlefield 6», título que consolidó a la saga de combate masivo con más de 100 millones de usuarios históricos.

En sus últimas declaraciones públicas, el productor se mostró profundamente agradecido, asegurando que, pese a su larga experiencia, jamás daba por sentado el apoyo de la comunidad.

Del origen a la consolidación

Vince Zampella inició su camino en la década de los 90, pero fue en 2002 cuando cofundó Infinity Ward, lanzando al mercado el primer «Call of Duty» en 2003.

Tras una salida polémica de Activision, fundó Respawn Entertainment en 2010, estudio responsable de éxitos críticos y comerciales como «Titanfall», «Apex Legends» y la aclamada saga de «Star Wars Jedi».

Finalmente, su llegada a Electronic Arts en 2017 no solo significó la adquisición de su estudio, sino que le otorgó la responsabilidad de revitalizar marcas icónicas como «Battlefield». EA, en un sentido comunicado, describió su partida como una «pérdida inimaginable», destacando que su influencia en la industria fue profunda, duradera y de gran alcance para millones de personas en todo el planeta.