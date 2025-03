La ex Miss Venezuela Universo 2021, Luiseth Materán, anuncia su incorporación a Televisa, una de las cadenas de televisión más importantes de México y Latinoamérica. La modelo y presentadora venezolana compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su entusiasmo por este nuevo reto profesional.

En su publicación, Materán reflexionó sobre su trayectoria y los desafíos que ha enfrentado para alcanzar sus metas. «Desde muy pequeña he sido soñadora y disciplinada, me convertí en una mujer que trabaja y se entrega incansablemente a cada meta y cada proyecto que se propone. Muchas veces el camino no ha sido en línea recta, han existido algunos cuesta arriba donde las dificultades, miedos y retos se han hecho presentes. Pero sin duda alguna la vista es impresionante cuando estás a punto de llegar a la cima», escribió.

La modelo también agradeció el apoyo de sus seguidores y expresó su emoción por esta nueva etapa en su carrera. «Hoy, mi corazón está lleno de satisfacción y agradecimiento con Dios, con la vida y con cada uno de ustedes que forman parte de mis sueños. Gracias por cada mensaje , por cada foto y por cada saludo en cualquier parte del mundo a dónde voy», manifestó.

Con esta nueva oportunidad, Luiseth Materán busca expandir su carrera en el mundo del entretenimiento y consolidarse como una figura destacada en la televisión latinoamericana. «Hoy, asumo un nuevo reto para mi crecimiento, aprendizaje y desarrollo profesional que me llena de muchísimo orgullo y alegría poder compartirlo con ustedes… ¡HOLA MÉXICO! Llegó La Materán de Venezuela para el mundo», concluyó.