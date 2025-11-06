El canciller brasileño, Mauro Vieira, confirmó este miércoles que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asistirá a la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), que se celebrará el próximo domingo y lunes en Santa Marta, Colombia, en «solidaridad con Venezuela».

Según Vieira, además de abordar la «agenda común» entre ambos bloques, la cumbre servirá como un acto «de solidaridad regional» con Venezuela, en un contexto de tensiones por la presencia militar estadounidense cerca de las aguas territoriales venezolanas.

Lula, que viajará desde Belém, donde participó en la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU (COP30), subrayó en varias ocasiones que América Latina y el Caribe son «una región de paz y cooperación». En una reciente rueda de prensa, afirmó que la cumbre de la CELAC-UE solo tendría sentido si se discute la presencia militar estadounidense en el Caribe.

El presidente brasileño recordó haber conversado con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien expresó que «los problemas políticos no se resuelven con armas, sino con diálogo». Además, manifestó que Brasil tiene «todo el interés» en ayudar a resolver el conflicto y criticó a Estados Unidos, señalando que debería apoyar a los países afectados en lugar de atacarlos.

En meses recientes, fuerzas estadounidenses en el Caribe lanzaron ataques contra embarcaciones civiles en aguas cercanas a Venezuela y Colombia, con el pretexto de combatir el narcotráfico, resultando en la muerte de al menos 60 personas desde septiembre. Estas acciones han sido condenadas por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, como «ejecuciones extrajudiciales».