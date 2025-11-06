El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este miércoles que Miami «será un refugio» para quienes escapen del «régimen comunista» que, según él, se está estableciendo en Nueva York tras la elección de Zohran Mamdani como alcalde. Además, acusó a los demócratas de intentar convertir al país en Cuba o Venezuela.

«Ahora los demócratas son tan extremos, que Miami pronto se convertirá en refugio para quienes están huyendo del comunismo en Nueva York. Huyen, huyen. ¿Dónde vives? En Nueva York, pero estoy tratando de irme porque no quiero vivir en un régimen comunista», declaró Trump en el America Business Forum (ABF).

El mandatario afirmó que «Estados Unidos perdió un poco de soberanía anoche en Nueva York» con la elección de Mamdani, quien se identifica como demócrata socialista y que hizo historia como el primer musulmán y el alcalde más joven de la ciudad más grande del país.

Trump advirtió que sus oponentes están empeñados en convertir a Estados Unidos en una «Cuba comunista» y una «Venezuela socialista». Destacó que por generaciones Miami ha sido un refugio para quienes huyen de la «tiranía comunista».

Este evento fue el primer gran foro público de Trump tras las elecciones del martes, donde los demócratas ganaron cargos importantes en Nueva Jersey, Virginia y Nueva York, además de una votación en California que favoreció al Partido Demócrata.

«Comunismo»

Aunque reconoció que los republicanos han aprendido tras esas victorias y atribuyó la derrota al largo cierre del gobierno, Trump volvió a alertar sobre el «comunismo» que a su juicio representan los demócratas.

«Es comunismo o sentido común», declaró.

También culpó al cierre del gobierno a los demócratas, que buscan extender subsidios de salud para inmigrantes ilegales, que según él llegaron al país desde prisiones o instituciones mentales, y reclamó que la izquierda radical «está causando que millones de estadounidenses pierdan beneficios y que empleados federales no reciban cheques».

Trump fue orador destacado en la primera jornada del ABF en Miami, al que también asistieron líderes como el presidente argentino Javier Milei, la opositora venezolana María Corina Machado y figuras deportivas como Rafael Nadal y Lionel Messi.