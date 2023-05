La venezolana Lupita Ferrer volverá a actuar en una producción del país de la mano de la Venevision, canal que la catapultó como una estrella del género.

La productora HispanoMedios, que acaba de anunciarla como parte del elenco protagónico de la historia original con la que Venezuela encenderá otra vez las luces de un estudio de grabación, reactivando así la industria de los dramáticos en el país que por décadas fue referencia mundial.

Con seis décadas de trayectoria en el cine, televisión y teatro, Ferrer encarnará a una villana que jamás ha interpretado en su carrera artística. Residenciada en Miami, la artista se mudará a Caracas, donde se grabará la producción.

«Soy la reina del drama y no tengo comparación, ustedes me han dado todo y yo les debo lo que soy. La gente me dice dramática y les digo, claro soy Lupita, por Dios», expresó la actriz zuliana reconocida mundialmente por éxitos como Doña Bárbara, Esmeralda y Cristal.

La también estrella del cine mexicano se une al reparto oficialmente confirmado por: Tania Sarabia, Mimí Lazo, Elba Escobar, Amanda Gutiérrez, Javier Vidal e Hilda Abrahamz. Pero aún faltan muchos nombres de grandes estrellas por anunciar.