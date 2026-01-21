Altas y bajas del servicio eléctrico se intensifican en el sector Gran Sabana, parroquia Unare de Puerto Ordaz, donde habitantes denuncian que el mes de enero comenzó con fallas eléctricas constantes y corriente fluctuosa a todas horas del día, causándoles pérdidas significativas a los usuarios.

Las fluctuaciones del servicio eléctrico tienen en zozobra a los residentes de esta comunidad, quienes aseguran que desde que comenzó enero las fallas se han intensificado y Corpoelec no responde a sus reclamos. Un vecino relató que el único aire acondicionado en buen estado de su vivienda explotó el compresor tras un bajón eléctrico ocurrido en horas de la tarde de este martes; no tuvo chance de apagarlo durante la falla y quedó sin el aparato como consecuencia.

También se conoció que otros lugareños han sufrido problemas similares con electrodomésticos. «Los bajones de la corriente eléctrica se intensificaron una vez que comenzó el mes de enero. No sabemos el porqué la luz baja constantemente y luego sube con intensidad», expresaron. Las quejas han sido registradas en la VenApp, según indican los afectados, sin embargo la situación no ha mejorado en el sector Gran Sabana; además, explican que dicho problema no ocurre en sectores cercanos a esta comunidad.

Otro dolor de cabeza

Además de las fluctuaciones eléctricas, la gente dice que tiene otro dolor de cabeza en la manzana 34 y 35, las aguas negras se rebosan de las alcantarillas, bocas de visitas y cachimbos de la casa, luego se represan a un lado de tres viviendas, perjudicando de esta manera a niños, ancianos y mujeres.

Explican que no es por desconocimiento del personal de la Hidrológica del estado Bolívar, (HIdrobolívar), según en la referida comunidad viven trabajadores de Hidrobolívar, también altos cargos de la gobernación del estado Bolívar que son afectados por los olores putrefactos.

Los residentes piden a representantes de la Corporación Eléctrica que resuelvan el inconveniente antes de que otros vecinos sufran las mismas consecuencias: «No tenemos dinero para reponer los aparatos que se queman, tampoco tenemos ningún tipo de respuestas del ente responsable».

El llamado, igualmente es para Hidrobolívar para que tomen en serio la sitio que viven a diario varias familias de la comunidad Gran Sabana, sector mejor conocido como “las casitas del Core 8”.