Los jugadores más destacados de la LVBP, edición 2024-2025, recibieron los premios que les realzan como Los Grandes de la Temporada, la tarde del lunes, en las instalaciones del Lidotel Valencia.

La premiación, organizada por cuadragésima ocasión por Numeritos Gerencia Deportiva, con el apoyo de LineUp Internacional y Empresas Polar, reunió a todas las figuras sobresalientes de la ronda eliminatoria, a excepción de Luis Matos, quien se conectó vía telefónica durante el evento.

Luego de las palabras de bienvenida de Héctor Cordido, presidente de NGD, habló Giussepe Palmisano, presidente de la LVBP, quien subrayó el éxito y la competitividad del circuito hasta el último día de la campaña regular, además de la posibilidad de que se repita un escenario similar en el Round Robin.

Entre los premiados, uno de los primeros en ascender al estrado fue Dédgar Jiménez, ganador del Setup del Año por su actuación con los Bravos de Margarita, quien estuvo acompañado por sus padres y demás familiares, provenientes de Acarigua, estado Portuguesa.

«Llegué a este equipo después que los Tigres de Aragua me dejaron libre (en mitad de la zafra 2021-2022)», recordó el zurdo, de 28 años de edad.

«Debo agradecer a José Manuel Fernández (gerente deportivo) y a todas las personas que confiaron de nuevo en mí, por darme la oportunidad de volver a mostrar el talento que tengo».

Cerrojo y recluta

Silvino Bracho, por su parte, subió a recoger su segundo galardón al Cerrador del Año, tras el obtenido en la 2020-2021, marcada por la pandemia.

«Para ser un cerrador dominante en una liga como esta, hay que tener mucha disciplina y constancia», apuntó el derecho de las Águilas del Zulia, de 32 años de edad.

«Si tienes una rutina diaria y te enfocas en cumplirla, se convertirá en un factor que marcará la diferencia. En mi caso, me tocó prepararme para lanzar hasta seis días en una semana, y si no tienes una preparación adecuada, es imposible rendir como el equipo lo necesita. A veces, llega un poco el cansancio, pero si sabes escuchar tu cuerpo, se darán los resultados positivos».

Poco después, Roberto Mirabal, presidente de los Tiburones de La Guaira, recibió el Novato del Año en nombre de Luis Matos, quien desde Arizona, junto a su familia, celebró a la distancia.

«Me propuse ganar este premio antes de comenzar la temporada, lo hablé con mi papá. Era una de mis metas, al ser mi primer año en Venezuela, y gracias a Dios lo pude lograr», reveló al jardinero de 22 años de edad, grandeliga de los Gigantes de San Francisco.

«Aprendí mucho esta temporada en la LVBP. Compartí con muchos peloteros experimentados, como Alcides Escobar y Yangervis Solarte, que han jugado en Grandes Ligas, así como del mánager Oswaldo Guillén. Me llevé muchas cosas de cada uno de ellos, que ahora aplicaré en la MLB».

El estratega

Lipso Nava, entretanto, completó un dulce regreso a la dirección de las Águilas, alzándose con su segundo galardón Alfonso «Chico» Carrasquel al Mánager del Año, luego del alcanzado en la 2016-2017, cuando quedó campeón con los rapaces.

«Desde ese año, cambió en mí la visión, el aplomo y la seguridad», comentó el piloto.

«También hay más beisbol dentro de mí, con mayor feeling y conexión para manejar esos termómetros en el clubhouse, que no es algo fácil. Pero siempre hay que buscar un balance para sobrellevar esos egos y conseguir un grupo sano, con armonía».

Guayanés Guerra, por dos

Junior Guerra, a su vez, fue llamado en un par de oportunidades a la tarima, la primera de ellas para recibir el premio Luis Salazar al Regreso del Año, y la segunda, para posar con el Carrao Bracho al Lanzador del Año.

«Lo único que pasaba por mi cabeza era mantenerme saludable. Pero, no puedo negar, que también pensaba en un Regreso del Año, porque después de tantas pausas y lesiones, trabajé con eso en mente. Dios me ha premiado por el arduo trabajo que he tenido y la compañía de Antonio Balleste (jefe de trainers del Magallanes), que ha sido clave en toda esta recuperación», reflexionó el serpentinero de los Navegantes.

«Lo que me caracterizó esta temporada fue que ataqué siempre a los bateadores. En mi mente, siempre tuve presente lo difícil que es batear, y el provecho que, como pitcher, le puedes sacar a eso».

Protagonista De La Lvbp

Ninguno de los asistentes caminó al centro del escenario tanto como Renato Núñez, laureado con el Productor del Año, el Víctor Davalillo como el Jugador Más Valioso y, además, homenajeado por empatar el récord de 21 jonrones en la LVBP, ahora compartido con Alex Cabrera.

«Todos los recuerdos de esta campaña son inolvidables, desde el primer día (cuando se convirtió en el primer criollo del Magallanes con dos jonrones o más en un Día Inaugural), todo ha sido especial», aseguró el slugger del Buque.

«Pero lo más importante es que todos esos jonrones que di, y las carreras que impulsé, sirvieron para que mi equipo llegara a los playoffs».