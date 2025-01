La reconocida actriz mexicana, Cynthia Klitbo, enfrenta una de las etapas más difíciles de su vida tras ser víctima de un fraude telefónico que la dejó sin sus ahorros. La situación financiera de la villana de telenovelas se ha visto seriamente comprometida, obligándola a replantear su futuro y a buscar nuevas alternativas para salir adelante.

Desde que en 2024 fuera estafada, Klitbo ha trabajado arduamente para recuperar su estabilidad económica. A pesar de las dificultades, ha logrado conseguir nuevos proyectos actorales, aunque algunos de ellos aún no se han concretado. Mientras tanto, no descarta ninguna opción para generar ingresos, desde colaborar en proyectos solidarios hasta trabajar como conductora de Uber. «Si me las veo negras, me pongo a manejar un Uber», afirmó la actriz, demostrando su determinación y resiliencia.

La preocupación por el futuro de su hija, Elisa, quien estudia actuación en Estados Unidos, ha sido un motor adicional para Klitbo. La actriz ha vendido algunas de sus pertenencias y está considerando vender uno de sus departamentos para asegurar la educación de su hija. «Le quedan cuatro meses de su high school. Dios me ha dado la bendición de sacar la fuerza de no sé de dónde la tengo para sacarla adelante», aseguró.

La situación ha sido tan complicada que Klitbo ha llegado a considerar la idea de quitarse la vida. Sin embargo, el amor por su hija y la esperanza de un futuro mejor la han impulsado a seguir adelante. «Me ha pasado por la cabeza, si yo me muriera, mi hija cobraría mi seguro y se congelarían todas mis deudas, y ella se quedaría con todas las propiedades», confesó.

¿Cómo ocurrió la estafa?

En una entrevista, Klitbo detalló que recibió una llamada de su banco en Miami, donde le informaron sobre un intento de fraude en su cuenta. Creyendo que se trataba de una llamada legítima, proporcionó sus datos personales y claves bancarias, lo que permitió a los estafadores vaciar su cuenta de cheques.

La actriz reconoció que la situación la ha llevado al límite, pero se muestra optimista y confía en que pronto podrá superar esta difícil etapa. «Lo he dejado en manos de Dios», afirmó.

La historia de Cynthia Klitbo es un recordatorio de la importancia de ser cautelosos al proporcionar información personal por teléfono y de la vulnerabilidad que enfrentan muchas personas ante este tipo de delitos.