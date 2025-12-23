El cuadro de Luis Lyon, finalmente volvió alzar la Copa de Campeón de la Liga Súper Máster Unión que este domingo tuvo un gran colofón, con los protegidos por Luis Lyon alcanzando una dramática victoria de dos goles por uno ante el brioso Semilleros, que vendió bien cara su derrota.

Se trató de la campaña desarrollada en la cancha de la Urbanización Las Mercedes, la cancha Unión cómo se le conoce y que vió librar una gran batalla entre un elenco que fue subiendo en la tabla, que logró su clasificación a los cuartos de final y luego a la semifinal, para entrar finalmente a la gran final, sin ser de los equipos que en principio se anotaron como favoritos: todo ello para el equipo Semilleros,

Su rival de turno, pues uno de los elencos que alcanzó su pase a los cuartos de final, pitando para grandes cosas, junto al eterno favorito Millonarios FC, elenco éste que finalmente se cayó al perder precisamente ante Semilleros FC en la tanda de penales durante la fracción de cuartos de final.

Del mejor de la cancha al cómplice de la derrota

El fútbol así como tiene situaciones fantásticas por los logros alcanzados, también nos deja para la historia, momentos que parecieran fueran injustos, pero que forman parte precisamente de la misma idiosincrasia del propio deporte.

Y en la cancha de esta final llegó una de esas.

Semilleros FC, que no llegaba como el gran favorito, aprovechó tal vez la única ocasión clara de gol que tuvo, para que Yervinson Gutiérrez terminara de empujar la esférica al fondo del marco y abrir la cuenta en el pizarrón.

Quedaba un segundo tiempo, en el que en la víspera había toda clase de conjeturas, como por ejemplo la decisión final, ya que hubo a quienes se les olvidó que si en la final había empate, pues entonces había prórroga y no los penales directos.

Lyon entonces trabajó para la segunda parte, le puso todo en el acelerador futbolístico, para igualar con tanto de Charlie Pedroza y forzar el encuentro al alargue de media hora.

Y mientras tanto, en todo el partido, la figura era el portero Felipe de Semilleros, quien sacó de todo tipo de disparos, para preservar hasta que lo batieron finalmente en ese segundo tiempo de intenso trámite, para llegar a la prórroga.

Felipe continuó siendo la gran figura, y mientras Lyon apostaba a todo contra el marco rival, Semilleros FC jugaba a su esquema, contener y jugar al contragolpe, total, tenían a Felipe en el marco, que ya los había metido a la misma final.

Sólo que en una acción de centro por la izquierda llegó una jugada desafortunada con una mano de Rafael Rodríguez que mandó la esférica al fondo de las mallas donde el portero Felipe trató de detener lo que parecía un balón simple, y la pelota mojada, le jugó una mala pasada al portero de Semilleros FC para que se concretara el 2-1 del encuentro a falta de sólo tres minutos para el final.

La jugada en sí, no dejó de tener protestas de parte del elenco de Semilleros FC, que reclamaban que la acción del gol era ilícita, pero que lamentablemente para ellos, la acción arbitral decretó el centro del campo, luego de la consulta respectiva del árbitro con el linier.

En definitivas, una gran final, que se jugó bajó sol guayanés, bajo llovizna, bajo la lluvia, bajo un palo de agua, ante una tenue brisa, ante un viento intenso, en fin, hubo de todo.

Tercer y cuarto lugar

El encuentro del tercer y cuarto lugar, el vigente campeón hasta ese instante –luego se jugaría la final-, Colinas de Unare, fue un “verdadero huracán” y derrotó por cuatro tantos a dos al equipo Huracán FC.

Las anotaciones fueron marcadas por intermedio de Enrique Muñoz en par de ocasiones, Maicol Guerra y Yamil Medina, todos por parte del elenco vencedor, mientras que el descuento cayó por intermedio de Jhoan Pérez y Antonio Damas por Huracán FC.

Atlético Guayana campeón en la liguilla

En lo que representó la denominada Liguilla, torneo que se cumple con elencos eliminados en primera vuelta, la copa se la llevó el elenco de Domingo Muccio, Atlético Guayana con varios elementos de primer orden, lograron el título tras ganar por la mínima cuenta a Tigres, con tanto anotado por intermedio de Wilder Avendaño.

Títulos individuales

Los títulos individuales del campeonato, correspondieron al goleador Carlos Guerra del campeón Lyon quien durante el torneo de ronda eliminatoria, anotó 13 tantos, mientras que en lo correspondiente al mejor portero, el título se lo compartieron los arqueros del elenco de Sabás Marín, Millonarios FC, Luinyer Galavís y Johel Aguilar, ambos con cinco tantos recibidos.

Meritorio trabajo

Al término del torneo que honró el trabajo que como árbitro realizó en su vida, el señor Alberto “Lámpara” Figuera, quien fue felicitado con un bella placa de reconocimiento, se produjeron las respectivas premiaciones de los títulos de mejor artillero y porteros, además de la entrega por parte de la señora Yurmarys Figuera de las Copas y trofeos del tercer lugar, sub campeón y campeón.

Labor tesonera para destacar de la mencionada vicepresidenta de la Liga, Yurmarys Figuera así como de Néstor “Mechas” Martin quien al frente de la organización de la liga, llevó a cabo el torneo, y apuesta el destino seguramente que se repitan las autoridades para la venidera campaña del año 2026.

Buen ambiente de público presente, y siempre el compartir de los jugadores con sus familiares, amigos y allegados, en esa instancia que siempre el fútbol valora, la de la amistad y hermandad. Siempre con Dios por delante….digamos todos, Amén

Fotos: Romafor