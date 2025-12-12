La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, no tiene previsto viajar a España ni emprender una gira europea tras abandonar Oslo, sino centrarse en planificar su regreso a Venezuela «lo antes posible», según fuentes cercanas a la exdiputada que hablaron con EFE.

«No hay ningún plan para ir a España. Ella lo que está haciendo ahora es su plan de regreso a Venezuela», señalaron las fuentes, que añadieron que tampoco hay prevista una gira por otros países europeos.

Fuentes de su partido en España confirmaron que no les consta visita de la opositora antes de volver a su país, un retorno que prevén «con riesgos». «Los movimientos que ella haga se anunciarán en su momento y obviamente son de bastante reserva y discreción por lo que representa su figura», añadieron desde su entorno en España.

Agenda intensa en Noruega y foco en el retorno

Machado llegó a Oslo el jueves de madrugada tras un viaje complicado desde Venezuela, donde vivió 11 meses en clandestinidad. Cumplió su deber de recoger el Nobel horas después de la ceremonia para llevarlo a los venezolanos.

«Será lo antes posible», dijo la víspera, aunque sin fecha ni detalles sobre cómo se realizará o si contará con apoyo de EE.UU., como en su salida. El regreso dependerá de «condiciones propicias» para su seguridad, no de la permanencia de Maduro en el poder.

La opositora reveló que aprovechará «algunas horas» en Oslo para estar con familia y amigos, ir al médico y sostener «reuniones muy útiles» antes de volver.

Además de tiempo familiar, Machado mantuvo intensa agenda: visitó el Parlamento noruego, se reunió con el primer ministro Jonas Gahr Støre, inauguró una muestra sobre su lucha por la democracia y este viernes fue recibida en audiencia por los reyes de Noruega, además de otras reuniones.