Pasadas las ocho de la noche, se dio a la apertura de la cuadragésima cuarta edición de los Juegos Deportivos Interempresas de Ciudad Guayana, iniciando con el icónico desfile con la participación de 49 empresas locales, salvo una que llegó como invitada desde el estado Zulia, Carbozulia, abriendo así las puertas de par en par a la gesta trazada durante este 11 de diciembre.

El acto complementan con el comienzo de varias disciplinas deportivas, que desde el pasado lunes están nutriendo de alegría y emoción numerosos escenarios de la localidad.

Tras el saludo de entrada por parte de Junior Cordero junto a Adriana y Mario, entonaron el Himno Nacional y luego el del estado Bolívar antes que las empresas arrancaran su desfile, demostrando un amplísimo repertorio de indumentaria deportiva que engalanó la cancha de fútbol del Polideportivo Venalum.

Ideluz Tarife, la reina de esta edición de los Interempresa, abrió el compás con su agraciada presencia durante la presentación de danzas folklóricas junto al desfile de Sidor, el vigente campeón, Ferrominera y así como el elenco de la Alcaldía de Caroní, cuyo evento estuvo el alcalde, Yanny Alonso.

También estuvo presente la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, quien encabezó su delegación antes de enviar un llamado a las demás que sus protegidos «serán los protagonistas».

Gobernadora de Bolívar: «esto dignifica a la familia guayanesa»

Dos intervenciones se concretaron en esta inauguración, la primera por parte de la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García y la segunda corrió por cuenta del Ministro y presidente de la Corporación Venezuela de Guayana, Héctor Silva, quien dejó formalmente inaugurados estos juegos deportivos laborales.

«Agradeciéndole a Dios por reencontrarnos aquí nuevamente en estos juegos interempresas que significan mucho para el estado Bolívar, inició García.

Asimismo, prosiguió con «darle las gracias a nuestro hermano, a nuestro líder que está al frente de la Corporación Venezolana de Guayana, Héctor Silva. Gracias Ministro Héctor por este esfuerzo que ha hecho con cada presidente o presidenta responsables de los que hoy se dieron cita en estos juegos interempresas».

Recordó la data de numérica de la cantidad que poseen los Juegos Interempresas, “44 años no es cualquier cosa, esto dignifica la familia guayanesa, la familia de las grandes potencialidades de la que está hecho el estado Bolívar…”

A su vez, reconoció el estar «muy contenta de estar aquí con ustedes, como Gobernadora de este estado, cargada de amor, de compromiso. Quiero felicitar en nombre del Presidente Nicolás Maduro, en nombre de la madrina Delcy Rodríguez, a cada uno de los hombres y mujeres que representan la Clase Obrera de Guayana. ¡Que viva la Clase Obrera de Guayana. Los hombres, las mujeres, los que cada día se empeñan en seguir elevando esa gran producción para el desarrollo económico de nuestra Patria Venezuela».

La mandataria reiteró su alegría y también afirmo que «estos juegos representan la familia, el amor, el reencuentro. Cada uno de ustedes colocó en esta esta expresión una gotica de amor, para llenarnos hoy en un día diferente. Felicitarlo Ministro, presidente de la CVG, por hacer las cosas cómo nos enseñó Chávez y hoy como dirige Nicolás. Que viva la Clase Obrera de Guayana».

Cerró con un mensaje retador en el plano deportivo, que involucra a su propio equipo de la Gobernación del estado Bolívar, que toma parte de esta justa laboral.

«Desearles el mayor de los éxitos, en estos juegos que cada disciplina representa cada empresa, y prepararse que la Gobernación del estado Bolívar, viene con todo para llevarse todas las medallas de oro. Que vivan los interempresas, y que vivan los trabajadores, que Dios me los bendiga».

Ministro Héctor Silva: «Más de 8600 atletas toman parte»

Seguidamente tomó palabra en la tarima central, el Ministro Héctor Silva, presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, quien de entrada saludó a las autoridades regionales y municipales presentes, así como a los presidentes y presidentas que forman filas en la confluencia de fuerzas laborales que integran la referida Corporación, entre otros.

«Saludos a estos atletas, y a la fuerza trabajadora de la CVG. Saludos muchachos. Para mí en un gran honor como Ministro y como presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, encontrarme en este espacio, el corazón de nuestra región, para inaugurar formalmente los Juegos Deportivos Interempresas Guayana 2025. Quiero antes darle la bienvenida a la gobernadora, la primera gobernadora del estado Bolívar, quien ha sido un pilar y un apoyo logístico fundamental, comunitario y territorial, para que este evento siga fortaleciendo en la vanguardia y en el ámbito laboral. Su presencia honra este acto y reafirma el compromiso del Gobierno Bolivariano con nuestro pueblo y con toda nuestra clase trabajadora».

Prosiguió en su intervención, utilizando epítetos de primera línea sobre todo por lo que tiene que ver con el emporio laboral productivo que por décadas ha quedado marcado con la interelación de las empresas alineadas al holding de la CVG.

«Guayana es sinónimo de producción, esfuerzo, futuro. Aquí en esta tierra bendita se forja el acero, se transforma el aluminio y se construye el desarrollo de nuestra Patria. Pero Guayana no es sólo industria, Guayana es también pasión, compromiso y disciplina. Estas cualidades que vemos a diario en nuestras empresas, en nuestras oficinas, son las mismas que hoy nos reúne en este campo de juego. Permítanme recordar un logro reciente en los Cuadragésimos terceros Juegos Deportivos de Guayana, cuando vimos un espíritu inolvidable de Ciudad Guayana, felicitamos a CVG Ferrominera Orinoco por alcanzar como campeón general –aplausos generales- una victoria contundente que consolidó en su liderazgo de más de 20 disciplinas, acumulando más de 500 puntos. Felicito también a Aldo su presidente, ya que ayer estaba de aniversario, 50 años de aniversario, dándole hierro y acero a nuestro país».

Recordó asimismo que se trata de la tercera edición consecutiva en la que la CVG actual está al frente de estas justas laborales deportivas.

“Esta es la tercera edición consecutiva de los Juegos Deportivos en la que estamos presente. Y de verdad que estamos muy contento de compartir con ustedes, estos interempresas de Guayana, respaldados directamente por el Gobierno Nacional. He acompañado, promovido y fortalecido este movimiento deportivo laboral, en la articulación con la CVG, el Ministerio del Deporte y la Gobernación del estado Bolívar. Ese apoyo ha permitido ampliar la capacidad organizativa, fortalecer la infraestructura deportiva, garantizar condición de participación para todas las delegaciones y consolidar este evento como el más grande del deporte laboral venezolano, ícono del sub-sistema deportivo laboral consagrado en nuestra Ley del Deporte…”

Silva además acotó el marco referencial de primer impacto que se logra con esta fiesta deportiva laboral, cuando acotó que “hoy, Guayana se enorgullece en recibir 8.646 atletas de los cuales 7.999 son trabajadores activos, y 647 son trabajadores jubilados, y cada uno de ellos representa el espíritu productivo de esta región, y la fuerza de la clase trabadora que sostiene el desarrollo industrial de este país…”

Homenaje especial para los jubilados

En el marco de su intervención, el Ministro Silva extendió un especial homenaje al sector de trabajadores jubilados que han formado parte de los Juegos Interempresas.

“A nuestros jubilados les rendimos un homenaje especial. Sus pasos, su disciplina y su ejemplo han edificado las bases sobre las que hoy seguimos creciendo. Ustedes son la memoria viva de Guayana y su participación es garantía del eterno reconocimiento que tienen nuestro pueblo y nuestro gobierno. Desde la Corporación Venezolana de Ciudad Guayana, también desde el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico reafirmamos que estos juegos no sólo son una competencia, son un espacio donde la identidad productiva, la integración social y el bienestar se conjugan para fortalecer el tejido humano de nuestra región, para demostrar que en Guayana hacemos cosas grandes y sobretodo que tenemos una pasión por el deporte laboral que es ejemplo para Venezuela y el Mundo. El Gobierno Bolivariano reconoce en ustedes, atletas y trabajadores, un pilar estratégico para el desarrollo nacional y por eso seguimos, y seguiremos apoyando el evento como política pública de esparcimiento y de salud integral, y para nuestra fuerza laboral…”

Culminó su intervención haciendo una especial solicitud a los trabajadores y atletas participantes, a los que llamó a que “compitan con pasión, con nobleza y con respeto. Lleven el orgullo y los colores de sus empresas, pero por encima de todo recuerden que todos somos parte de la gran familia de la Corporación Venezolana de Guayana y de Venezuela. En cada partido, cada carrera, cada juego y cada abrazo sea un recordatorio de que el deporte nos une, eleva y transforma. Los atletas, trabajadores, árbitros, jueces, entrenadores, coordinadores, personal logístico y cada voluntario que ha trabajado incansablemente para hacer posible este encuentro, GRACIAS, GRACIAS por su entrega, por su disciplina y por demostrar que en Guayana, la organización es tan fuerte como la industria. Guayana está de pie, produciendo y celebrando. Estos Juegos sean el símbolo de la región, qué a pesar de cualquier adversidad, siempre encuentran la energía para avanzar y competir y para sonreir. Por el futuro productivo de la Patria, por la pasión de nuestros trabajadores, con profundo honor y el nombre del Gobierno Bolivariano de Venezuela, y el Presidente Obrero, Nicolás Maduro, declaro formalmente inaugurados los Cuadragésimo Cuartos Juegos deportivos Interempresas de Guayana 2025…”

Trabajador de Carbonorca encendió el pebetero

Llegó uno de los momentos considerados por la historia de estos juegos, como estelar: el encendido del pebetero, que en esta ocasión, a diferencias de otras anteriores aperturas en esta Polideportivo Venalum, cuando se empleaba el enorme pebetero, se llevó a cabo en un pebetero más modesto, ubicado encima de la tarima de presentación central, pero que para nada quitó el siempre significativo gesto del inicio formal de la gesta deportiva como tal.

Le correspondió el mayúsculo honor de encender el pebetero, al trabajador adscrito a CVG Carbonorca, Carlos Rodolfo López Rodríguez, guayanés de nacimiento nacido el 13 de Mayo de 1968 y oriundo del populoso sector de las Parcelas de El Roble.

Desde pequeño la disciplina de vóleibol captó su atención, cuando inició su recorrido deportivo en el Colegio Br. Felipe Hernández del mismo sector del cual arrancó su carrera de vida.

Ha destacado desde 1984 cuando intervino en el Campeonato Distrital de Voleibol en Ciudad Guayana, logrando el título de campeón con el reconocido elenco de Las Parcelas de El Roble, cita cumplida en el Gimnasio Hermanas González y en 1985 en el Campeonato Distrital de Voleibol en el Centro de Acción Social de Sidor, categoría infantil.

Mientras que en 1986 resultó jugador mas valioso en las eliminatorias de los Municipio Caroní, Heres, Piar y Cedeñó para la selección de la disciplina.

Logró además importantes figuraciones en los años 1987 y 1988 en diversos torneos de categoría libre con su equipo “Las Parcelas de El Roble”, además que fue mejor atacante del torneo y más valioso en el campeonato nacional de volibol juvenil jugado en Caracas, resultando además mejor volibolista juvenil del estado Bolívar.

La carrera dentro de esta especialidad le permitió obtener otro logros en la categoría primera donde fue electo mejor volibolista de la referida categoría en el estado Bolívar, 1993, así como mejor atacante del nacional máster “A” en San Carlos, estado Cojedes del año 2003, y mejor atacante del Campeonato Nacional Máster “A” en Valencia, estado Carabobo, logrando el título de mejora atacante.

Esto en parte de su actividad en sus primeros ciclos deportivos, mientras que en los Interempresas irrumpe en el año 1988, cuando ingresa a la empresa CVG Venalum, que se titula campeón de la disciplina del volibol, venciendo finalmente a Sidor, y donde obtuvo el título como mejor atacante y jugador más valioso del torneo.

Durante el año 1989, CVG Venalum queda sub campeón y López mejor atacante, y en el año 1990 los del aluminio se coronan, y otra vez en el mejor atacante y más valioso, repitiéndose los títulos en 1991.

Ya desde 1993 López toma nuevos rumbos, y se une a CVG Carbonorca, donde actualmente se desempeña como Supervisor de Turno de Seguridad Patrimonial, logrando varios logros desde el año 1993 al 1996, quedando mejor atacante, y de 1997 a 2002 en el marco de la fusión de las empresas del Sector Aluminio, logró otros nuevos títulos de mejor atacante y jugador mas valioso y ya en el 2003 forma parte del equipo de Volibol de arena donde logra nuevamente los títulos de mejor atacante y jugador más valioso y de los año 2004 al 2014.

Tras superar problemas físicos regresa a las canchas para el año 2021, logrando otras vez el mejor atacante en el volibol máster, antes que llegara su vinculación a la Liga Oriental de Volibol Máster + 50 donde con su equipo de Las Parcelas de El Roble logra nuevamente los títulos de Mejor atacante y jugador más valioso de toda la Liga Oriental, vinculado nuevamente en la Liga Oriental para el 2023, alcanzando otros méritos individuales como el mejor de la liga.

Con el encendido del pebetero, la salva de fuegos artificiales iluminó los cielos de la urbanización Río Caura II; donde ancla en todo su esplendor el Polideportivo Venalum, y acto seguido llegó la fiesta de Afro Criollo que puso a bailar, como indicamos anteriormente, a la masa de atletas que se juntaron en medio de una nueva versión de los mágicos Juegos Deportivos Interempresas de Ciudad Guayana.