Las Águilas del Zulia comenzaron su paso por la novena semana de la temporada regular en la LVBP con un triunfo importante. Jugando en casa, consiguieron imponerse en un cerrado duelo contra los Leones del Caracas en un partido que terminó con marcador de 2-1.

Y fue una jugada del dominicano Isaías Tejeda, excaraquista, lo que finalmente hizo la diferencia: fue un batazo suyo en el tercer inning, con el que la defensa visitante no pudo concretar un dobleplay, lo que llevó al plato la segunda anotación de los rapaces. Esa rayita rompió la igualdad a uno y terminó dándoles la delantera, que ya no perdieron en el Estadio Luis Aparicio “El Grande”.

Después de aprovechar esa oportunidad, el pitcheo de las Águilas defendió la ventaja aun cuando su abridor (José Dávila) no pasó del tercer episodio. Nomar Rojas, el primero de seis relevistas que usó el mánager Lipso Nava, comandó la labor de contención retirando en primera instancia a la estrella de MLB Salvador Pérez con las bases llenas y un out en la cuenta.

Eduardo Torrealba había puesto arriba a las Águilas en el segundo inning con su primer jonrón de la temporada y el primero que conecta en la liga desde el 17 de diciembre de 2024.

Falló el remolque del Caracas

El guion de la víspera se repitió. De nuevo la ofensiva de Leones sumó muchos imparables (10), pero no concretó cuando tuvo corredores en circulación y no pudo traducir esas conexiones en producción de carreras. Su única anotación la remolcó Harold Castro en el tercer capítulo y eso terminó por sentenciar su segunda derrota seguida.

El relevo del Zulia estuvo impecable, apoyado en la buena defensa, y el trabajo del veterano Pedro Rodríguez se destacó.

60 salvados para Silvino Bracho

El noveno inning del Caracas fue un trámite fácil de resolver para el cerrador de las Águilas, Silvino Bracho, que sumó su décimo rescate de la campaña en 11 oportunidades y llegó a 60 de por vida a pesar de que no estaba a gusto sobre el montículo, de acuerdo con lo que le reveló al circuito radial de los rapaces.

Rojas (3-0) se llevó el triunfo en labor de dos tercios de inning, mientras que el abridor de los melenudos, Erick Leal, cargó con la derrota (1-4) aunque no tuvo una mala salida. En 4.0 entradas le hicieron dos carreras limpias (incluyendo el jonrón de Eduardo Torrealba), dio dos boletos y ponchó a tres bateadores, algo que no había podido hacer en su apertura anterior.

Lo que viene

Este viernes se disputará el segundo partido de esta serie Caracas-Zulia en Maracaibo. Por las Águilas está anunciado como abridor el derecho dominicano Delvis Alegre, mientras que en la rotación del mánager caraquista José Alguacil el turno le corresponde al zurdo José Marcos Torres. El equipo de Leones jugará como visitante durante toda la novena semana de la temporada regular.

Cardenales completó barrida sobre Caribes

Cardenales de Lara barrió en la serie de dos juegos, celebrada durante miércoles y jueves en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz, al imponerse 15-10 con gran rally de nueve carreras en el sexto inning.

En el primero de la serie, Lara salió airoso 6-4 y ahora atraviesa buen momento de cuatro victorias al hilo, que deja su récord en 24-22, en un segundo lugar compartido. Caribes cayó al cuarto puesto al quedar con 22-22.

Cardenales desplegó voraz ataque de 19 imparables, cuatro de ellos de recorrido completo, batazos que no encontraron corredores en tránsito. Ildemaro Vargas fue autor de dos de esos vuelacercas.

Anzoátegui ripostó con 15 inatrapables, en un desafío que se disputó sin la sombra de un pecado.

La victoria correspondió a Robinson Hernández (3-2), tercer lanzador de ocho utilizados por el mánager César Izturis Jr. Edgar Navarro, quinto en la lista, logró su cuarto hold. Lleva seis relevos seguidos en blanco.

El revés recayó sobre el zurdo Liarvis Breto (1-1), el brazo número tres entre los 10 que desfilaron por el cuadro aborigen. Sebastián Perrone, el cuarto de ellos, se llevó su tercer salvamento desperdiciado.

Lo que viene

Tanto Lara como Anzoátegui descansan este viernes. Ambos volverán a la acción el sábado como locales. Los pájaros rojos serán anfitriones de Leones del Caracas y los indígenas recibirán a Tigres de Aragua.

Tigres se recuperan con victoria contra los Bravos

Aragua llegó a Margarita con marca de 2-5 en sus últimos siete partidos, la pérdida del primer lugar del torneo y con la presión de parar el mal momento. Los Tigres mostraron garra y entrega para lograr un tranquilizador triunfo 8-5 sobre los líderes Bravos.

La victoria tigrera se apoyó en Lorenzo Cedrola, su más valioso en la ofensiva, y el relevo, que detuvo al ataque local después de que le hicieran cuatro carreras al abridor Jean Pinto. El outfielder ayudó a producir carreras de varias maneras: dando jonrón, apelando a un toque sorpresa o elevando la pelota para un sacrificio.

Con el guante también debió hacer más de la cuenta al suplir desde el quinto al expulsado Gorkys Hernández. “Aquí tenemos que estar preparado para todo. Eso es clave en el beisbol”.

Este resultado, además, deja a los aragüeños empatados en el segundo lugar con Cardenales y Águilas, a medio juego de la punta que está en poder de los neoespartanos.

Lo que viene

Este viernes se juega el último partido de la ronda regular en el estadio Nueva Esparta entre estos dos equipos. Por los locales está previsto que comience este duelo el panameño Abdiel Saldaña. Por los aragüeños saldrá a la loma como abridor el norteamericano Nick Struck.

Juegos para hoy viernes 12 de diciembre

Leones vs Águilas 07:00 PM Estadio Luis Aparicio

Tiburones vs Navegantes 07:00 PM Estadio José Bernardo Pérez

Tigres vs Bravos 07:00 PM Estadio Nueva Esparta