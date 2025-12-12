La Vinotinto Femenina, dirigida por el brasileño Ricardo Belli, ha escalado cuatro posiciones en la más reciente actualización del Ranking FIFA, siendo el resultado de su destacada actuación en los primeros partidos de la Liga de Naciones.

El conjunto venezolano tuvo un buen desempeño en el torneo, que sirve como clasificatorio para el Mundial de Brasil 2027, manteniéndose invicto y registrando solo un empate sin goles.

Tras estos resultados, la Vinotinto Femenina subió del puesto 46 al 42, representando el mejor avance que ha tenido la selección en su historia.

Con este logro, Venezuela desplaza a Paraguay y Chile , consolidándose como la cuarta mejor selección de Suramérica en la clasificación de la FIFA.

En la cima del listado, está España como primera, seguida por Estados Unidos y Alemania, completando el top 5 con Inglaterra y Suecia.

Por parte de la CONMEBOL, Brasil se mantiene como la selección mejor ubicada, escalando al sexto lugar del ranking general.